living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرض النَزلَة الوافِدَة Grippe : هل يجب أخذ اللّقاح؟ وما هي طُرُق منع انتشاره؟ (د. حنينا أبي نادر)

2
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إنّ مرض النَزلَة الوافِدَة Grippe (غالبًا ما يكون من النوع A وB) يختلف عن الرّشح (الفَيروسة الأنفيّة) من حيث أنّ الحرارة عادةً ما تكون أكثر ارتفاعًا ومصحوبة بالصداع وبالألم العضليّ.
 
وقد ينطوي الرّشح على تفريغٍ مائيٍّ بكمّيّة أكبر في حين أنّ العدوى البكتيريّة تفوق ذلك وتتمثل في سعالٍ مُنتِج للبَلغَم ، وفي إصابة المريض بالقشعريرة ، وتكون درجة حرارة جسمه أعلى أيضًا . كما أنّ بعض الفَيروسات مثل الفَيروسَة الغُدّانيّة adenovirus تتسبّب بالتِهاب المُلتَحِمَة conjunctivitis والإسهال.
 
يُنصَح بأخذ اللّقاح ضد الانفلونزا سنويًّا ابتداءً من عمر الـ 6 أشهر، وذلك في خلال الموسم الممتدّ من شهر تشرين الأول إلى شهر شباط ، إذ إنّه يحمي بنسبة 70%. أما طُرُق الوقاية من المرض فتكمُن في غسل اليدَين (لأنّ الفَيروس يُمكن أن يبقى على اليد لمدّة 30 دقيقة) ، وفي السُّعال في منديل ورقيّ كما في البقاء على مسافة متر على الأقلّ من الناس، بالإضافة إلى تأمين تهوية جيّدة للأماكن . 
 
وعادةً ما يتمّ إجراء مَسحة للأنف والبلعوم من أجل القيام باختبار سريع للمستضد ، كما يتمّ فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR في بعض الأحيان ليتمكّن الأطبّاء من تحديد الحالة بشكلٍ أدقّ. وعادةً ما يساعد العلاجُ المريضَ إذا كان مصحوبًا بالرّاحة والتميّه بشكلٍ جيّد . وقد يُساعد الـ " أسيتامينوفين " Acetaminophen والأدوية المضادة للفَيروسات (Oseltamivir) في بعض الحالات ، وغالبًا ما يكون ذلك في خلال الساعات الـ 40 الأولى .
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout