الأبيض: ما أُعلن عن خلو الخضار من الكوليرا أمر جيد ومطمئن

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أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، أن "ما أعلنه وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي عن خلو الخضار والفواكه من الكوليرا بعد الفحوص التي أجرتها مختبرات الجودة وسلامة الغذاء في الغرفة على عينات أخذت من كل لبنان، هو أمر مطمئن بالنسبة لجميع اللبنانيين"، مثنيا على "مختبرات غرفة طرابلس التي تعمل بحرفية وتضع إمكاناتها بتصرف الشعب

كلامالأبيض جاء خلال زيارة قام بها الى غرفة طرابلس حيث إستقبله دبوسي وإطلع على سير العمل في مختبرات الجودة وسلامة الغذاء.

وقال الأبيض: "الهم الأساسي لنا اليوم هو مواجهة الكوليرا، حيث تقوم وزارة الصحة بجهود كبيرة للحد من هذا الوباء، والكل يعلم أن الفحوصات التي تجرى هي للتأكد من خلو المياه والمنتجات سواء زراعية أو غذائية أو صناعية من الكوليرا وهو أمر بالغ الأهمية، والزيارة التي نقوم بها اليوم هي للاطلاع على هذه المختبرات وعلى ما تقوم به من فحوصات للتأكد من عدم وجود أي جراثيم، ولقد شاهدنا تجهيزات مهمة جدا وعلى درجة عالية من الحرفية في التعاطي مع المنتجات سواء التي تستورد أو التي تصدّر، والتي يهمنا جدا أن تكون ضمن المواصفات المطلوبة".