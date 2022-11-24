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حول لقاح الكوليرا (د. حنينا ابي نادر)

24
NOVEMBER
2022
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يتم إعطاء لقاح الكوليرا عبر الفم على شكل سائل أصفر 1.5 مل في جرعتين متباعدتين لمدة أسبوعين وهو شكل غير نشيط من العدوى البكتيرية التي تبدأ بإعطاء بعض الحماية بعد حوالي 7 أيام وأكثر من 95٪ بعد الجرعة الثانية.

كن منتبهًا لأنه يتم الوصول إلى المناعة بعد 7 إلى 10 أيام من تناول السلسلة الأولية للجرعة الثانية.

في الآونة الأخيرة ، تمت دعوة الجميع في لبنان لأخذ هذا اللقاح بدءًا من عمر سنة، خاصة في المناطق الموبوءة مثل عكار شمال لبنان (منطقة انتقال الكوليرا النشطة). لا يجب أن يتناول هذا اللقاح من يعاني من الحمى أو أعراض الجهاز الهضمي والنساء الحوامل والمرضعات. قد تظهر بعض الأعراض الجانبية الخفيفة مثلاً الغثيان، الإسهال والحرارة المتوسطة وأقل احتمالاً القيء.

تلقى لبنان مؤخرًا  600000 جرعة من منظمة الصحة العالمية مخزنة بحرارة تتراوح بين 2 و8 درجة مئوية (يوفيكول بلاس الكورية الصنع) ، تأكد من رجّها جيدًا قبل إعطائك إياها.
ننصح الجميع بتناوله لأن 2-5٪ من المصابين يمكن أن تظهر عليهم أعراض حادة قد تؤدي إلى الجفاف السريع بسبب الإسهال والوفاة. كما أن الوقاية عن طريق نظافة المياه والطعام وغسل اليدين لا تزال من التدابير المهمة.

د. حنينا ابي نادر ,
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