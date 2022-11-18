علامات تحذيرية لتجنب أكثر السرطانات شيوعا

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يعتبر سرطان الفم من أكثر أنواع السرطانات شيوعا، التي تستنفر الباحثين والعلماء للحد منها في محاولة للتنبؤ ببعض المؤشرات التي قد تكون منبها مبكرا.

القرحة

لا تمثل القرحة في حد ذاتها مشكلة، وغالبا ستختفي في غضون أيام قليلة، لكن عدم شفائها، يعتبر علامة شائعة لسرطان الفم.

الألم

تشير التحليلات إلى أن الإحساس الدائم بالألم أو التورم في الفم الذي لا يختفي هو أكثر الأعراض شيوعا.

مشاكل البلع

إذا كنت تعاني من ألم أثناء الأكل، أو إحساس بالحرقان عند المضغ أو مشاكل في البلع، فقد يكون السبب في ذلك هو سرطان الفم.

نتوء في الرقبة

يُعد التورم في واحدة أو أكثر من العقد الليمفاوية في الرقبة علامة شائعة لكل من سرطان الفم والبلعوم.

رائحة الفم الكريهة

يعاني الكثير من الناس من رائحة الفم الكريهة من وقت لآخر وعادة ما يكون ذلك بسبب الطعام، ولكن المصاب بالسرطان، غالبا ما تكون له رائحة فم كريهة.

إلى جانب هذه الأعراض، قد يعاني المريض أيضا من تورم أو سماكة في الشفة، أو وجود كتلة في الفم، أو صعوبة في تحريك الفك أو ألم في الأذن لا يزول في غضون أيام قليلة.