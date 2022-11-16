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جولة للتأكد من سلامة المياه في مدينة بعلبك

16
NOVEMBER
2022
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قام رئيس قسم الصحة في قضاء بعلبك بجولة على مصادر مياه الشفة في بعلبك والآبار التي تتزود منها صهاريج المياه في بعلبك، وتم أخذ عينات منها للتأكد من خلوها من التلوث، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية وبلدية بعلبك واتحاد بلديات بعلبك.

شارك في الجولة طبيب القضاء الدكتور علي صبحي هزيمة، عن الهيئة الصحية الإسلامية سجى يزبك، ومسؤول سلامة الغذاء في بلدية بعلبك محمد اللقيس، بمؤازرة شرطة البلدية .

واكد الدكتور هزيمة "وضع خطة لمعالجة أي نتيجة يتبين فيها تلوث أو عدم تتطابق مع المواصفات، ومتابعة النتائج في المختبرات، والإشراف عليها شخصيا".

وأسار إلى أن "هذا المشروع ليس في إطار مواجهة وباء الكوليرا فقط، إنما يهدف إلى معالجة أي تلوث جرثومي في المياه في مدينة بعلبك".

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