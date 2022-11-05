جولة لوزير الصحة غدا 6 تشرين الثاني في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل

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يقوم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض بجولة، يوم غد الاحد 6 تشرين الثاني، الساعة التاسعة صباحا، في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، يرافقه وفد من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والدولية، تحضيرا لحملة التلقيح ضد الكوليرا، التي ستطلقها وزارة الصحة العامة الاسبوع المقبل. وستتضمن الجولة لقاءات مكثفة مع رؤساء البلديات، والمخاتير وعدد كبير مع الفاعليات في البلدات والقرى المستهدفة في حملة التلقيح.

كما ستشمل الجولة زيارة مركز الايمان للرعاية الصحية الاولية للاطلاع على عملية تجهيز المستشفى الميداني للكوليرا في عرسال، وافتتاح مستشفى "اطباء بلا حدود" في بر الياس.

وستشمل الجولة: بلدية عرسال، مركز مطرانية الروم الكاثوليك للرعاية الصحية الاولية في القاع، مركز تمنين للرعاية الصحية الاولية، مركز الفاروق الصحي للرعاية الصحية الاولية في سعدنايل، مستشفى اطباء بلا حدود في بر الياس، مركز غزة الصحي للرعاية الصحية الاولية، مركز قب الياس للرعاية الصحية الاولية.

وسيعقد الوزير الابيض مؤتمرين صحافيين:

الاول، في بلدية عرسال الساعة التاسعة والنصف صباحا.

والثاني، في مستشفى اطباء بلا حدود في بر الياس الساعة الثالثة بعد الظهر.