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لا تتجاهل إحساس الألم بجسمك بعد الأكل.. قد يشير لمشكلات صحية خطيرة

31
OCTOBER
2022
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قد تشير ردود الفعل السلبية للجسم بعد تناول الطعام والشراب إلى مشكلات صحية. ويقدم خبير تغذية روسي أمثلة كثيرة على الأمر.
 
يشير الخبير الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ إلى أن الألم في مؤخرة الرأس بعد تناول القهوة أو الشاي، يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.
 
ويضيف أن الشعور بالألم بعد تناول الطعام، يشير ليس فقط إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، بل يتوقف على موضع الألم وبعد تناول أي منتج غذائي.
 
فمثلا، من علامات ارتفاع مستوى ضغط الدم، الشعور بألم في مؤخرة الرأس وفي مقلة العين بعد تناول الموالح والجعة والقهوة والشاي.
 
أما إذا كان الشخص قد اعتاد على تناول مرق اللحم، وبدأ يشعر بألم في المفاصل، فقد يكون من أعراض مرض النقرس.
 
 
ويقول خبير التغذية إن الشعور بالألم في المراق الأيمن بعد تناول اللحوم المقلية والمعجنات، قد يكون إشارة إلى مشكلة في البنكرياس أو المرارة.
 
ويقول: "الأطعمة الدهنية وخاصة اللحوم المقلية والمعجنات والفطائر، قد تسبب أحيانا ألما خفيفا في المراق الأيمن، في تجويف البطن العلوي. كما يمكن أيضا أن يكون الألم نطاقيا، أي يشمل البطن وخاصة في القسم العلوي منها، وهذا يشير إلى وجود مشكلة في المرارة والبنكرياس".
 
ويضيف، وإذا ظهر الألم في البطن بعد تناول عصير الفاكهة أو أطعمة حامضية، وكذلك بعد أطعمة محتوية على البهارات، فإنه قد يشير إلى التهاب المعدة أو قرحة المعدة.
 
ويقول: "الأطعمة الحارة، وبصورة خاصة البهارات والتوابل، وكذلك الأطعمة الحامضة، مثل الليمون والتفاح وعصائر الفواكه ومنتجات الألبان، يمكن أن تسبب ألما في المعدة، يسمى الألم الشرسوفي في الجزء العلوي من البطن، وغالبا ما يكون في الوسط. ويشير هذا الألم، الذي يحدث فورا أو بعد نصف ساعة من تناول الوجبة، إلى وجود مشكلة في المعدة، وغالبا ما يكون السبب التهاب المعدة أو القرحة".
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