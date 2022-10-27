الفواكه والخضراوات الأكثر أمانًا من الكوليرا (د. حنينا أبي نادر)

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تعيش الكوليرا في بيئة قلوية غير حمضية (حيث تكون درجة الحموضة PH بين 6.5 و9). لذلك، عندما تدخل معدتنا، فهي على الأرجح تموت. إن الأشخاص الذين يتناولون مثبطات مضخة البروتون هم أكثر عرضة للإصابة بهذه البكتيريا.

سنقوم بإدراج الفواكه والخضروات التي تكون حمضية وتكون أقل عرضة لإلتقاط الكوليرا منها: التوت البري، والخوخ والليمون والعنب والبرتقال والتفاح والأناناس والبطاطس والجزر. أما باقي الفواكه والخضراوات فيجب تنظيفها من الخارج وورقة بورقة مثلاً الخس والبقدونس. لذلك، يجب الإنتباه كثيرًا عند تحضير التبولة والسلطات. أما بالنسبة إلى الخيار والموز فهما يعدان من الحمضيات إلا أنها قد تلتقط الكوليرا على القشرة الخارجية، لذا ينصح بتناولها بعد تقشيرها.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت البيئة حاضنة للكوليرا فهي تعيش أكثر من سنة واحدة.