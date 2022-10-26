لحماية قلبك.. 3 أطعمة ينصح الأطباء بتجنبها

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يقول الأطباء والمتخصصون في التغذية إن تناول أي شيء باعتدال يعد أمرا جيدا لصحة الإنسان، لكنهم في نفس الوقت ينصحون بتجنب 3 أطعمة تجنبا تاما للحفاظ على صحة القلب.

وقال موقع "فيت وير"، المتخصص في التغذية، إن أمراض القلب تعد السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، مضيفا أن "ذلك مرده إلى النظام الغذائي السيئ".

فيما يلي 3 أطعمة ينصح أطباء القلب بعدم تناولها:

اللحوم المصنعة: هي اللحوم التي تم حفظها بالتدخين أو التمليح أو المعالجة، أو بإضافة مواد حافظة كيميائية.

ويقول الأطباء إن هذه اللحوم غنية بشكل كبير بالدهون المشبعة والصوديوم، مشيرين إلى أن استهلاك كميات كبيرة منها يرفع مستويات الكوليسترول في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأطعمة المصنعة: يقصد بها على سبيل المثال رقائق البطاطس والحبوب وحتى الخبز الأبيض. ما ينطبق على اللحوم المصنعة ينطبق عليها، لأنها غنية كذلك بالدهون المشبعة والصوديوم. كما تحتوي على كميات عالية من السكريات المضافة والكربوهيدرات.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بالحد من السكريات المضافة إلى ما لا يزيد عن 6 ملاعق صغيرة يوميا للنساء و9 ملاعق صغيرة يوميا للرجال.

مشروبات الدايت الغازية: في الأصل، تحتوي المشروبات الغازية على "نسبة هائلة" من السكريات المضافة. لكن المشروبات الخاصة بالحمية تضم المادة المحلية الاصطناعية "الأسبارتام".

وتعد الأسبارتام بديل السكر، لكنها أحلى 200 مرة من سكر المائدة.

ووجدت دراسات أن حلاوة الأسبارتام تعزز شهية الإنسان. ويقول المتخصصون إن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية واحتمال الإصابة بالسمنة.

ومن المعروف أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب مقارنة مع أولئك الذين يتمتعون بوزن طبيعي.