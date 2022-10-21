علامات على يدك ترشدك إلى "القاتل الصامت"

A + A -

من المعروف أن البشرة والشعر من المؤشرات الجيدة للصحة العامة، إلا أن اليدين أيضا يمكن أن تخبرنا بالكثير عن صحتنا.

وبحسب ما نشرته "ذا صن"، فإن الكثير من الأعراض التي تظهر على اليدين تدل على وجود لمرض السكري، ومن هذه العلامات:

• وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2 هم أكثر عرضة لتجربة الأصابع المغلقة، والمعروفة أيضا باسم الإصبع الزنادية.

• تحدث الحالة عندما يصبح إصبع واحد أو أكثر، في وضع منحني يصعب تصويبه.

• غالبا ما يمكن علاج الحالة المؤلمة بحقن الكورتيزون، ولكنها تتطلب جراحة في بعض الأحيان.

• وجد الخبراء في جامعة لوند أن خطر الإصابة يزيد في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

احمرار حول الأظافر

• الأشخاص المصابين بالسكري يعانون غالبا من مشاكل في الدورة الدموية، هذا يعني أنك قد تلاحظ احمرارا حول الأظافر.

الأظافر الصفراء

• الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية.

• إذا كنت تعاني من هذه الحالة، فمن المحتمل أن تتحول أظافرك إلى اللون الأصفر وتصبح هشة.

تقول "الخدمة الصحية الوطنية" في بريطانيا أن هناك عدة أعراض من المحتمل أن تواجهها إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع 2.

التبول

• واحد من تلك الأعراض هو التبول أكثر من المعتاد، وبشكل خاص ليلا.

• يحدث هذا عندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم حيث تعمل الكلى بجهد أكبر للتخلص منه، وهذا بدوره يجبر جسمك على إنتاج المزيد من البول.

العطش

• من الأعراض الأخرى الشعور بالعطش طوال الوقت وذلك بسبب زيادة التبول أكثر مما يؤدي إلى الجفاف.

التعب العام

• الشعور بالتعب طوال الوقت هو عرض آخر وقد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم.

وتضيف الهيئة أن فقدان الوزن والجروح التي تستغرق وقتا أطول للشفاء وتشوش الرؤية كلها أعراض رئيسية للمرض.

يعد التشخيص المبكر أمرا أساسيا عندما يتعلق الأمر بمرض السكري من النوع 2 حيث يمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب ومشاكل الكلى.