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الصحة العالمية: كورونا فاجأنا من قبل ويمكن أن يعيد الكرّة

20
OCTOBER
2022
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأربعاء، الإبقاء على مستوى التأهب الأقصى في مواجهة أزمة كوفيد-19، محذرة من جائحة "فاجأتنا ويمكن أن تعيد الكرة".
 
واجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية إنهاء حالة التأهب، لكنها تراجعت عن ذلك وخلصت وفق ما صرح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين في مقر المنظمة في جنيف "إلى أن كوفيد-19 ما زال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا".
 
ففي 30 يناير 2020، توافقت آراء أعضاء لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية على تصنيف تفشي كوفيد على أنه "حالة طوارئ صحية عامة دولية"، ومنذ ذلك الحين لم يُخفض مستوى التأهب.
 
وحذر تيدروس من أن "الفيروس مستمر في التطور وما زال هناك العديد من المخاطر والشكوك"، محذرًا من أن "الجائحة فاجأتنا من قبل ويمكن أن تعيد الكرة".
 
وشددت اللجنة على الحاجة إلى "توسيع القدرة على الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات" وأوصت بأن "تقوم جميع الدول بتحديث خططها الوطنية" لمواجهة الأزمة.
 
ومنذ بداية الجائحة، أبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من 622 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد وأكثر من 6.5 ملايين وفاة. وتعد هذه الأرقام أقل من الواقع.
 
وأبلغت المنظمة بنحو 263 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي الأسبوع الماضي وحده، أبلغ عن 856 وفاة جديدة بكوفيد في جميع أنحاء العالم.
 
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، رُصد متغير جديد لفيروس كورونا، معروف باسم "إكس بي بي" XBB، في عدد من الدول، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، مما تسبب في ارتفاع إصابات كورونا في كلا البلدين، فيما رجح الخبراء اكتشاف المتغير، للمرة الأولى، في أغسطس الماضي.
 
وتُشير التقديرات إلى تضاعف حالات كورونا الجديد أكثر من الضعف في يوم واحد، في سنغافورة، حيث ارتفعت الأعداد من 4700 إلى 11700 حالة، بحسب ما نقله موقع صحيفة "ديلي بيست" Daily Beast.
 
والمتغير الجديد، يُعد أسوأ النسخ الجينية من الفيروس، حيث يتجنب الأجسام المضادة من العلاجات أحادية النسيلة، مما يجعل الأدوية غير فعالة في إبطاء نموه داخل خلايا الجسم، كحال النسخ الأخرى.
 
وكان مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي، الطبيب أنتوني فاوتشي، قد عاود التحذير من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل. وأضاف خلال حديثه بمركز "يو إس سي أنينبيرغ" للصحافة أنه علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، والذي قد يكون قادراً على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي" CNBC.
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