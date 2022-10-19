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4 نصائح لكبار السن للعناية بصحتهم.. اليكم أبرزها

19
OCTOBER
2022
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تزداد بعض المشكلات الصحية مع تقدم العمر، فكبار السن بشكل خاص يعانون من العديد من الأمراض والحالات الصحية، لذا من المهم الحفاظ على صحتهم.

يجب على المرء اتباع أسلوب حياة صحى، ووفقا لموقع ” verywellhealth” يجب أن يؤدى كبار السن نوعًا من النشاط البدني، وأن يأكلوا طعامًا صحيًا وأيضًا النوم بشكل أفضل، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن لكبار السن من خلالها الاعتناء بصحتهم.

التحكم في الضغط العصبي:

يمكن أن يكون الإجهاد سببًا أساسيًا للعديد من الأمراض الصحية، وبالتالي، من المهم إدارة الإجهاد، إذا كنت متوتراً لفترة طويلة من الزمن، سيصبح جهازك المناعي ضعيفًا بسبب وجود كميات زائدة من الكورتيزول.

النوم جيدًا:

من المهم أن تنام لمدة 7-8 ساعات على الأقل كل يوم حتى يكون جسمك وعقلك مرتاحين جيدًا، النوم الجيد يساعد الجسم على الإصلاح والشفاء، ومع ذلك، إذا لم تنم، فسوف يتعب جسمك ويمكن أن يؤثر أيضًا على جهاز المناعة لديك.

ممارسة الرياضه بانتظام:

يساعدك أداء بعض أشكال التمارين البدنية على البقاء نشطًا، بينما قد لا تتمكن من أداء تمارين عالية الكثافة، يمكنك دائمًا اللجوء إلى التدريبات منخفضة الكثافة مثل السباحة والمشي والركض والعديد من التمارين الأخرى.

تناول طعامًا صحيًا:

مع تقدم العمر، من المهم أن تقوم أيضًا بتنظيم حياتك حمية، أضف المزيد من الفاكهة والخضراوات والبروتينات وتجنب الدهون واللحوم الحمراء، سيعطي هذا الجسم الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي ستحافظ عليه في النهاية بصحة جيدة.

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