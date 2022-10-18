living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باحثون أميركيون يطورون سلالة جديدة من كورونا قاتلة بنسبة 80%

18
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال باحثون في جامعة بوسطن إنهم طوروا سلالة جديدة من فيروس كورونا قاتلة بمعدل 80%، وذلك إثر سلسلة من التجارب المخبرية.
 
وقالت الجامعة إن الفيروس الجديد هو مزيج من متحور أوميكرون والفيروس الأصلي وقد قتل 80% من الفئران المصابة به، على عكس أوميكرون الحالي الذي لم يقتل الفئران حيث عانت فقط من أعراض خفيفة.
 
وأجرى البحث فريق من العلماء من فلوريدا وبوسطن في مختبرات المدرسة الوطنية للأمراض المعدية الناشئة. وبحسب موقع "فوكس نيوز"، فقد استخرج الباحثون بروتين سبايك من أوميكرون وربطوه بالسلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بداية الوباء الذي بدأ في ووهان الصينية، ووثقوا بعد ذلك كيف تفاعلت الفئران مع السلالة الهجينة.
 
وكتبوا في الورقة البحثية: "عند الفئران، وبينما يتسبب أوميكرون في عدوى خفيفة وغير مميتة، فإن الفيروس الحامل لـ"أوميكرون إس" Omicron S الجديد يسبب مرضاً شديداً بمعدل وفيات يبلغ 80%".
 
وقال الباحثون إن السلالة الجديدة تحتوي على جزيئات فيروسية مُعدية أكثر بخمس مرات من متغير أوميكرون.
 
وتم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة في سوق في ووهان، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الفيروس تم تصميمه في معهد ووهان لعلم الفيروسات. ولا تزال منظمة الصحة العالمية تواجه انتقادات بسبب تعاملها مع الأزمة في أيامها المبكرة والأكثر أهمية.
 
ويعتبر متحور أوميكرون قابل للانتقال بشكل كبير، حتى بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل. كما يعتبر بروتين سبايك مسؤولاً عن معدلات العدوى وفقاً للباحثين. أما التغييرات الأخرى في بنية الفيروس فتحدد قدرته على أن يكون فتاكاً.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout