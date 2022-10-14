living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما يحدث بالضبط في جسمك عندما تفقد 4.5 كغم من وزنك

14
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استكشفت دراسة رصدية جديدة، أجراها باحثون في كلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن، الارتباطات بين طرق إنقاص الوزن واستعادة الوزن، فضلاً عن المخاطر اللاحقة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
 
بحسب ما نشره موقع Medical News Today نقلًا عن دورية PLOS Medicine، اكتشف الباحثون أن النتائج تعتمد على وزن الشخص في بداية فقدان الوزن، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم تصنيف المشاركين في الدراسة، وفقًا لمؤشر كتلة الجسم BMI، حيث تم إدراج من يعانون من "السمنة" وهم أصحاب مؤشر كتلة جسم يساوي أو أكبر من 30 في فئة مستقلة، في حين تم تصنيف أصحاب BMI من 25 إلى 30 في فئة "زيادة الوزن"، في أن تصنيف النحافة كان لمن يقل مؤشر كتلة أجسامهم عن 25. إن مؤشر كتلة الجسم BMI هو صيغة رياضية للتعرف على الوزن الطبيعي للشخص، وهي عبارة عن ناتج قسمة الوزن على مربع الطول بالمتر (كغم/ متر2).
 
استراتيجيات مدروسة وفعالة
كما جرت مقارنة بين الأشخاص، الذين استخدموا عن عمد استراتيجيات إنقاص الوزن لفقدان 4.5 كغم، مع أولئك الذين لم يحاولوا إنقاص الوزن. تضمنت الدراسة تقييمات لاستراتيجيات إنقاص الوزن التالية:
 
• ممارسه الرياضة
• نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية
• ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية
• صيام متقطع
• برنامج إنقاص الوزن الشائعة
 
قام الباحثون أيضًا بقياس النتائج للأشخاص الذين يستخدمون مزيجًا من طريقتين أو أكثر، بما يشمل الصيام المتقطع، أو برامج إنقاص الوزن الشائعة.
 
وتبين في المقام الأول أن جميع طرق إنقاص الوزن المدروسة كانت فعالة للأشخاص أصحاب مؤشر كتلة الجسم 30.
 
صلات أكثر تعقيدًا
وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أنه من بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة، فإن أولئك الذين فقدوا 4.5 كغم عمدًا، بغض النظر عن استراتيجية إنقاص الوزن، اكتسبوا وزنًا أقل على مدار أربع سنوات وكان لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2 على مدار 24 عامًا من أولئك الذين لم يحاولوا إنقاص أوزانهم.
 
بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم 25-30، كانت ارتباطات استراتيجيات إنقاص الوزن واستعادة الوزن في النهاية وخطر الإصابة بمرض السكري أكثر تعقيدًا.
 
عوامل خطر أعلى
باستثناء أولئك الذين مارسوا التمارين الرياضية، فإن الأشخاص الذين كان مؤشر كتلة أجسامهم أكثر من 25، والذين فقدوا عمداً 4.5 كغم من الوزن، استعادوا وزناً أكبر وكان لديهم خطر أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من 25 ولم يحاولوا إنقاص الوزن.
 
قال دكتور مير علي، جراح السمنة والمدير الطبي لمركز ميموريال كير الجراحي لتخفيف الوزن في مركز أورانج كوست الطبي في فاونتن فالي بكاليفورنيا، والذي لم يشارك في الدراسة: إن نتائج الدراسة مثيرة للدهشة لأنه يبدو أن فقدان الوزن سيكون مفيدًا للجميع. كما أنه، بناءً على هذه الدراسة، يبدو أن الأفراد النحيفين لديهم تركيبة بيولوجية مختلفة".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout