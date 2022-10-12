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العلماء يقتربون كثيرا من علاج يوقف نمو الأورام المقاومة للأدوية

12
OCTOBER
2022
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توصل العلماء إلى حل لغز طال أمده يحيط بالبروتين المعزز للسرطان وكيف يتسبب في نمو الورم؛ إذ تعتبر النتائج الجديدة لهذا الاكتشاف خطوة مهمة في السعي لجعل أدوية السرطان أكثر فعالية لأن الأورام العدوانية غالبًا ما تصبح بارعة في مقاومة الأدوية والعوامل العلاجية الأخرى.
وتم نشر الاكتشاف الأخير من قبل فريق من العلماء بينهم الدكتور بنجامين مايرز المحقق بمعهد «هانتسمان» للسرطان بجامعة يوتا (U) الأستاذ المساعد بعلوم الأورام في جامعة U، اليوم (الأربعاء)، بمجلة «Nature Structural». بناء على أبحاثه السابقة في مقاومة الأدوية، وفق ما نشر موقع « لايف ساينس» العلمي المتخصص.
يقول مايرز «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى بعض الاستراتيجيات الجديدة التي قد نتمكن من استخدامها في العيادة حتى نتمكن من تحسين نتائج المرضى».
وفي هذا الاطار، درس فريق البحث بروتينًا يسمى «Smoothened» يلعب دورًا حيويًا في نمو الأنسجة والأعضاء الصحية. ومع ذلك، عندما يصبح «Smoothened» مفرط النشاط يمكن أن يؤدي إلى تكوين وانتشار أورام المخ والجلد. وفي النهاية الأورام تتكيف، ما يجعل هذا النهج غير فعال.
جدير بالذكر، ان الورم الأرومي النخاعي هو أكثر أورام المخ شيوعا عند الأطفال في الولايات المتحدة، وسرطان الخلايا القاعدية هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في الولايات المتحدة مع حوالى 3.6 مليون حالة كل عام.
والسلس هو جزء من مسار الإشارات في الجسم (مسار الإشارات يشبه سلك الهاتف الذي يمتد من سطح الخلية إلى داخل الخلية)؛ حيث توفر الرسائل التي تنتقل عبر هذا السلك إرشادات للخلية.
ويوضح مايرز «كنا نعلم أن سلك الهاتف موجود، ولكن لم تكن لدينا أي فكرة عن كيفية عمله. وقد ترك ذلك فجوة كبيرة في قدرتنا على إيقاف تشغيله علاجيًا لعلاج السرطان». مضيفا «ان الأمل هو أنه من خلال فهمها (الاشارات) بشكل أفضل ستصبح أدوية السرطان أكثر فعالية بكثير».
وتشرح النتائج الجديدة كيف يتم تشغيل «Smoothened» على المستوى الجزيئي وما هي الإشارة المرسلة.

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