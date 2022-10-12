الأبيض من مصنع الأمصال في سرعين: صناعتنا الدوائية على مستوى متقدم

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زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس ألابيض مصنع Serum & Solutions للأمصال في بلدة سرعين التحتا، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المصنع الدكتور محمد عبدالله، والمدير العام حمد عبدالله والجهاز الفني.



وقال الابيض في ختام الجولة على أقسام المصنع: "زرنا أحد مصانعنا الوطنية واطلعنا على قدرته وجهوزيته للمواكبة في حال تفشي وباء الكوليرا، ونحن وشركائنا الدوليين سعيدين بالزيارة للاطلاع على المستوى المتقدم في الصناعة الدوائية، وهو مصنع أخضر Ecco freindy عالي الجودة وعلى درجة عالية من الجهوزية، والكميات المتوفرة في المصنع تكفى حاجات السوق لفترة طويلة".