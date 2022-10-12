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معلومات مهمة حول الكوليرا (د. حنينا أبي نادر)

12
OCTOBER
2022
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الكوليرا مرض بكتيري يسبب الإسهال (يشبه مياه الأرز) يمكن أن يؤدي إلى جفاف سريع ووفاة تصل إلى 60٪ إذا لم يتم علاجه مبكرًا. عادة ما تكون فترة الحضانة من يوم إلى يومين ولكن يمكن أن تبدأ بعد بضع ساعات بإسهال حاد. تعتبر معالجة الجفاف والرعاية في وقت مبكر من الأمور الأساسية في إنقاذ الأرواح. وتتم الإصابة بالكوليرا عن طريق تناول الطعام والماء الملوّث بالبراز. لا ينتقل من شخص لآخر. إن الأشخاص من فصيلة الدم O معرضون مرتين لخطر أكبر بسبب عوامل غير معروفة.
 
أما الأطفال فهم أكثر عرضة عشر مرات بسبب انخفاض حموضة المعدة حيث يمكن للبكتيريا أن تنمو في الأمعاء الدقيقة. النظافة هي المفتاح في المجتمعات ذات الاقتصاد المتدني أو أثناء الحج.
 
تتم الوقاية من خلال طهي المأكولات البحرية بشكل جيد لأنها تعيش في المياه البحرية المالحة واستخدام المنظفات لتنظيف الطعام وغسله جيدًا. 2 إلى 5٪ فقط تكون من الحالات الشديدة وتحتاج إلى التدخل الأول بالمضادات الحيوية و75% من المصابين لا يعانون من أي عوارض. يمكن أن تسبب الكوليرا انخفاض في نسبة البوتاسيوم والجلوكوز في الدم والحموضة.
يجب على الطبيب متابعة إخراج البول.
 
لا يوجد لقاح في لبنان بعد، ابقَ متيقظًا لكن لا داعي للذعر.
 
اتصل بالطبيب للحصول على المساعدة الفورية والعزل إذا لزم الأمر. يحتاج الأشخاص الذين يخالطونهم أيضًا إلى علاج وقائي.
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