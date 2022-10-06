5 عادات يومية شائعة تؤذي العين

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لا شكّ بأن النظر هو من أهم الحواس وأثمنها، لذا على الشخص أن يهتم بصحة العين ويتجنّب العادات والأشياء التي تلحق الضرر بها.

وخلال استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وجميع أنواع الأدوات الإلكترونية، تكون أعيننا تحت ضغط مستمر .

وبصرف النظر عن متاعب العمل، يمكن أن تؤثر أنشطة أوقات الفراغ لدينا مثل مشاهدة فيلم، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وممارسة الألعاب، على صحة أعيننا.

وبخلاف إجهاد العين، هناك العديد من الطرق الأخرى التي قد نؤذي بها أعيننا دون أن ندرك. هل تغسل عينيك بشكل صحيح؟ وهل تستخدم قطرات العين الصحيحة؟ وهل تنظر باستمرار إلى الشاشة كل يوم، وهل تأخذ استراحة لبضع دقائق قبل استئناف عملك؟ وهل تستخدم الكمادات الساخنة للإغاثة عند الإصابة بعدوى العين؟

بعد كل هذا، من الضروري التعرف على أكثر التصرفات التي تضر العين، وكيف نحافظ على صحة العين ونحميها منها.

في هذا الإطار، تتحدث الدكتورة “ريكا رادهاموني”، الخبيرة في الأيورفيدا، عن الأخطاء اليومية التي يمكن أن تلحق الضرر بأعيننا، وتقدّم بعض النصائح الأساسية للعناية بهذا العضو الحساس.

ونقل موقع hindustantimes عن المختصة الأخطاء التالية:

1- استخدام الماء الدافئ لغسل العيون

هل تعتقد أن الماء الدافئ يمكن أن يريح العيون المتعبة في نهاية يوم طويل وحافل؟ قد تكون على خطأ، حيث يجب غسلها بماء في درجة حرارة الغرفة أو بارد، لذلك تذكر ألا تستخدم الماء الساخن لغسل عينيك أبدًا.

2- لا تغمض بما فيه الكفاية

قد لا تدرك أن رمش عينيك كثيرًا يمكن أن يفعل المعجزات لصحتها، بينما عدم القيام بذلك قد يكون ضارًا.

وتقول الدكتورة رادهاموني: “الرمش هو عملية فسيولوجية طبيعية لتزليق العينين، وعندما نلتصق بالشاشات غالبًا ما ننسى أن نرمش. ابذل مجهودًا واعيًا لكي ترمش كثيرًا”.

3- الإفراط في قطرات العين الاصطناعية

نستخدم جميعًا قطرات للعين في بعض الأحيان لجفاف العين، لكن الدكتورة راداموني تقول إن استخدامها على المدى الطويل يمكن أن يجعل عينيك أكثر جفافاً.

من ناحية علم الأيورفيدا، فإن أفضل استخدام لقطرات العين على المدى الطويل يعتمد دائمًا على الزيت، كما تقول الخبيرة.

4- استخدام أقنعة العين ليلا

يستخدم البعض أقنعة العين الدافئة للنوم أو العبوات الساخنة لالتهابات العين، لكن الطبيبة تقول”دع عينيك تتحرر وتتنفس في الليل”، حسب قولها، مع استخدام الكمادات الباردة في حالة العدوى.

5- فرك العين

فرك العينين لأسباب عديدة يُعتبر مضرًا لصحتهما، إذ تملك العيون طبقة رقيقة جدا من الملتحمة تحميها، وبدلًا من الفرك ابحث عن الماء البارد واغسل عينيك.

العين الإخبارية