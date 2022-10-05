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حذرت دراسة حديثة من الآثار السلبية لأجهزة المساعد الصوتي الافتراضي، مثل "أليكسا" و"سيري" و"غوغل هوم"، على نمو الطفل اجتماعيا ومعرفيا.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة الطبية البريطانية، فإن للمساعدات الشخصية، تأثير سلبي على التطور الاجتماعي والمعرفي للأطفال.

وأشار الباحثون إلى تأثر مهارات التعاطف والتفكير النقدي لدى الأطفال بوجود هذه الأجهزة بين أيديهم.

واعتبرت الاستشارية النفسية والتربوية، ريم صابوني، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الضرر الأكبر للمساعدات الصوتية يحدث في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تمتد حتى 6 سنوات.

وأوضحت صابوني أن "نمو الأطفال في تلك المرحلة يكون بطريقة حسية، ويتطلب التفاعل الحقيقي حاسة السمع".

وأضافت: "الطفل لا يفرق بين الآلة والبشر في تلك المرحلة العمرية، لذا فقد يتعلم عبارات غير لائقة اجتماعيا".

وشددت صابوني على أن "المساعدات الصوتية غير مبرمجة على التفاعل البشري الذي يتطلب مراعاة لبعض الجوانب الاجتماعية مثل الشكر عند الحصول على شيء، وبالتالي يتطبع الطفل بالصفات الروبوتية لتلك الأجهزة".

ومن الآثار السلبية للمساعدات الصوتية بحسب صابوني أنها تجعل الطفل يعتقد بأنه قادر على إعطاء الأوامر لأي شخص، وحتى إن كان أسلوبه فظا وبدون مراعاة لأمور مثل الشكر والتقدير.

وإلى جانب المشكلات السابقة، تبرز مسألة التعرف على اللهجات، إذ قد لا يتمكن الطفل من نطق كلمات معينة بشكل صحيح، أو قد يكمُن خطر إساءة تفسير كلماته عند طرحه سؤالا لهذه الأجهزة التي قد تعرّضه لردود، غير التي يبحث عنها.

ويعتقد الخبراء أنه قد يكون لهذه الأجهزة تأثير طويل المدى على أدمغة الأطفال، بما أنها قد تطوّر مهارات اجتماعية عنده أقل جودة من أقرانه.

ولهذا، توصي الشركات المصنِّعة والمسؤولة، على أن تأخذ هذه المشكلات على محمل الجد.

ورغم كل هذه التحذيرات، يقول خبراء آخرون إنه لا يوجد سبب للقلق لأن هذه الأجهزة توفر فقط الحد الأدنى من المعلومات والأدوات والسياق، رغم أن نقادا يعرفون أنها تأخذ إجاباتها من الإنترنت، وهو الفضاء الواسع الذي لا يمكن السيطرة عليه.