في يومها العالمي.. هذه هي فوائد شرب 3 أكواب من القهوة يوميّاً!

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تعتبر القهوة المشروب الأكثر استهلاكا حول العالم بعد المياه. وفي اليوم العالمي للقهوة، الذي يحلّ غدا السبت، تعتبر هذه المناسبة السنوية فرصة للترويج لها، والاحتفال بها كأحد أكثر المشروبات شعبية، وَفق المنظمة الدولية للقهوة.

وتُستخدم هذه المناسبة أيضا للترويج للتجارة العادلة للبنّ، وزيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها مزارعو البُنّ، حول العالم.

وفي أحدث الدراسات المتعلقة باستهلاك القهوة، نشرتها المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، تَبين أن شرب كوبَين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، يمكن أن يجعل الفرد يعيش لمدة أطول.

وتقول الدراسة إن شرب ثلاث أكواب من القهوة يساهم في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد تمت ملاحظة هذه الفوائد على الحالات المدروسة، سواء كانت القهوة تحتوي على الكافيين أم كانت خالية منه، وسواء كانت قهوة مطحونة أو سريعة الذوبان.

ونظرا للقيمة الاقتصادية للقهوة، استحدث رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، في حكومته التي لم تضم وجوها جديدة فحسب، مناصب جديدة أبرزها "وزير القهوة".

وقال مارابيه إن منصب وزير القهوة الذي يعد الأول من نوعه في العالم، يعبّر عن حرص الحكومة على الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي.

وكلّف مارابيه وزير القهوة الجديد بمهمة "إنعاش زراعة البن لجلب المزيد من عائدات التصدير إلى البلاد.. أريد أن أرى المزيد من القهوة المزروعة لدينا تصدّر إلى الأسواق العالمية".

وفي دراسة هي الأولى من نوعها، لاكتشاف تأثيرات الكافيين على المهارات البصرية الديناميكية، خلص باحثون إلى أن الكافيين يزيد من اليقظة ودقة الكشف عن الأهداف المتحركة، كما يعمل على تحسين وقت رد فعل.

وتتطلب أكثر الأنشطة التي نؤديها خلال يومنا قدرا كبيرا من الحركة؛ على سبيل المثال، محاولة عبور تقاطع مزدحم أو العثور على شيء ما على الرف، أو حتى الحركة في ممرات المتاجر.

وقد وجد العلماء أن اختبار حدة البصر أثناء النشاط والحركة يمكن أن يوفر مزيدا من المعلومات عن أدائنا الوظيفي، أكثر من قياسات حدة البصر التقليدية في الوضع الثابت.

من المعروف أن الكافيين يزيد من التركيز، لذا أراد الباحثون إجراء مزيد من البحث حول كيفية تعزيز الكافيين بالضبط للمعالجة البصرية، وتسهيل اكتشاف المحفزات البصرية عن طريق اختبار حدة البصر الديناميكية.

وخلال يومين منفصلين، تم تقسيم المشاركين في التجربة إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى كبسولة الكافيين (4 مغم/كغم)، بينما تناولت المجموعة الثانية كبسولة من الدواء الوهمي.

وباستخدام اختبار قائم على الكمبيوتر، تم تصميمه والتحقق منه في جامعة واترلو، وتم قياس حدة البصر الديناميكية لكل مشارك قبل تناول الكافيين وبعده بـ 60 دقيقة.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا كبسولات الكافيين أظهروا دقة وسرعة أكبر عند تحديد المحفزات المتحركة الأقل حجما، وتم الاستنتاج أن الكافيين يؤثر بشكل إيجابي على معالجة التحفيز واتخاذ القرار لدى المشاركين.