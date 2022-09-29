التنميل: الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

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يندرج التنميل في إطار الأعراض غير المحددة ويحدث نتيجة لتلف الأعصاب الذي بدوره يمكن أن يعزى إلى أسبابٍ عدة . ومن المهمّ جدًا أن يُطلب من المريض إعطاء وصف مفصّل لحالة التنميل التي يعاني منها . بالنسبة إلى الأسباب ، يمكن أن تتراوح بين الخفيفة والشديدة من جراء الإجهاد (اضطراب الجسدنة somatization وهو اضطراب جسمي من أصل نفسي) ، والألم العضلي اللّيفي fibromyalgia ، واعتلال الأعصاب المحيطية peripheral neuropathy ، والنقص في الفيتامين B12 والكالسيوم والفولات ، واستهلاك الكحول (بسبب النقص في الفيتامين B1) ، والأثر الجانبي لبعض الأدوية (المضاد الحيوي "فلاجيل " flagyl ، والـ " سِيسْبلاتين " المستخدم لمعالجة مرض السرطان) ، بالإضافة إلى التعرّض لضربةٍ ما . وتتسبّب بهذه الحالة أيضًا أمراضُ المناعة الذاتية على غرار التصلّب المتعدّد الذي يكون مصحوبًا باضطراب في الجهاز العصبي الذاتي مثل عدم وضوح الرؤية.

أما موقع التنميل (الشعور بالضعف والألم في الأكتاف وامتداد الألم، وذلك بسبب انحباس العصب) ، والوصف (ثنائي ومتناظر في اعتلال الأعصاب المحيطية) ، والمدة ، بما في ذلك بعض العوامل (الوقوف أو الجلوس مطوّلاً ما يؤدي إلى انخفاض ضخ الدم) ، والصداع النصفي (الدوخة) ، والحمل ، ومتلازمة النفق الرسغي carpal tunnel (الضمور العضلي وزيادة ذلك خلال فترة اللّيل من جراء تراكم السوائل) ، ما يحتاج لتخطيط كهربيّة العضل ، فقد تكون أحيانًا مهمّة في تاريخ السوابق للمرض.



وإذا شعر المريض بالتنميل من رأسه ، يمكن أن تكون الأسباب مرتبطة بالأوعية الدموية أو بسبب وجود ورمٍ ما ، وفي حالة الوجع في الفك يجب أن نستبعد أمراض القلب.



وقد يُعزى الألم في الظهر مع التنميل الذي يزداد سوءًا بتحرّك المريض أو المشي ، إلى انفتاق القرص disc herniation ، وبالتالي يكون بحاجة للخضوع للتصوير بالرّنين المغناطيسي MRI ، ويكمن العلاج في معالجة السبب.