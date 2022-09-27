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شرب كوبين إلى ثلاثة من القهوة يومياً يطيل العمر

27
SEPTEMBER
2022
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أكدت دراسة جديدة أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يطيل العمر بشكل ملحوظ.

ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد بحثت الدراسة في العلاقة بين تناول أنواع مختلفة من القهوة وخطر الوفاة، باستخدام بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، تخص حوالي 450 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، تمت متابعتهم على مدار 12 عاماً.

وتضمنت البيانات الحالة الصحية للأشخاص والأمراض التي يعانون منها وعدد أكواب القهوة التي يشربونها كل يوم وما إذا كانوا يشربونها عادةً مطحونة أو سريعة الذوبان أو منزوعة الكافيين.

ووجد فريق الدراسة أن شرب القهوة المطحونة قلل من احتمالية الوفاة بنسبة 27 في المائة، فيما قللت القهوة سريعة الذوبان من هذه الاحتمالية بنسبة 14 في المائة، مقارنة بنسبة 11 في المائة للقهوة منزوعة الكافيين.
ولفت الباحثون إلى أن الكمية الأفضل من القهوة التي يجب شربها من أجل إطالة العمر هي 2 - 3 أكواب يوميا. كما أشاروا إلى وجود ارتباط بين شرب القهوة بمختلف أنواعها وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال مؤلف الدراسة البروفسور بيتر كيستلر من معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري بأستراليا: «تشير نتائجنا إلى أن تناول القهوة سواء المطحونة أو سريعة التحضير أو منزوعة الكافيين بشكل خفيف إلى معتدل يجب اعتباره جزءاً من نمط الحياة الصحية». وأضاف: «الكافيين هو المكون الأكثر شهرة في القهوة، لكن المشروب يحتوي على أكثر من 100 مكون آخر نشط بيولوجياً. ومن ثم فإن القهوة التي لا تحتوي على الكافيين لها تأثير إيجابي أيضاً على الصحة، وهذا ما أثبتته دراستنا».

وتم نشر الدراسة الجديدة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

الشرق الأوسط
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