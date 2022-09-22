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قد يكون قاتلاً.. تحذير من "تحدي الدجاج" على تيك توك!

22
SEPTEMBER
2022
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وسط انتشار التحديات الكارثية على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما تيك توك، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من "تحدي دجاج نيكويل"، حيث يتم طبخ الدواجن بدواء NyQuil.

في التفاصيل يقوم المستخدمون على مواقع التواصل بطبخ الدجاج بالدواء الذي لا يستلزم وصفة طبية، ويستخدم لعلاج أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.
ونبهت FDA من أن هذا الأمر قد يكون له نتائج خطيرة للغاية، ليس فقط إذا تم تناولها لكن من عملية الطهي أيضاً، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست"، أمس الثلاثاء.

أذى للرئتين
كما أوضحت أن "غليان الدواء يمكن أن يجعله أكثر تركيزاً ويغير خصائصه بطرق أخرى"، مضيفة أنه حتى استنشاق أبخرة الدواء أثناء الطهي يمكن أن يتسبب في دخول مستويات عالية من الأدوية إلى الجسم، وأن يؤذي الرئتين أيضاً.

كذلك أردفت أنه ببساطة يمكن لشخص ما أن يأخذ كمية كبيرة من أدوية السعال والبرد بشكل خطير دون أن يدرك ذلك.
ولفتت إلى أن "ترند" وسائل التواصل يعتمد على "الضغط على الأفراد" من خلال "مقاطع فيديو عبر الإنترنت لأشخاص يسيئون استخدام الأدوية غير الموصوفة ويشجعون المشاهدين على فعل ذلك أيضاً".

أعراض عديدة
يشار إلى أنه يمكن أن تسبب الجرعات الزائدة من NyQuil أعراضاً مثل النوبات والدوخة الشديدة ومشاكل الكبد والتنفس، على سبيل المثال، ويمكن أن تكون قاتلة.

وليس من الواضح سبب إصدار FDA الآن هذا التحذير بشأن التحدي المنتشر منذ عدة أشهر.

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