living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منظمة الصحة العالمية: لا تستخدموا هذين الدواءين لعلاج كورونا

16
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام علاجين بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، على أساس أنهما لم يعودا فعالين على الأرجح مع السلالة المتحورة "أوميكرون" من الفيروس وأحدث متحوراتها الفرعية.
 
تفاصيل التوصية
 
• كان العلاجان، المصممان للعمل من خلال الارتباط بالبروتين الشائك للفيروس لتحييد قدرته على إصابة الخلايا، من بين أوائل الأدوية المطورة في وقت مبكر من الجائحة.
 
• لكن الفيروس تطور منذ ذلك الحين، وتشير أدلة متزايدة من الاختبارات المعملية إلى أن فعالية العلاجين "سوتروفيماب" و"كاسيريفيماب-إيمديفيماب"، محدودة في مواجهة أحدث تحورات الفيروس.
 
• نتيجة لذلك، استبعدتهم أيضا الهيئة التنظيمية للصحة في الولايات المتحدة.
 
• الخميس قال خبراء منظمة الصحة العالمية إنهم نصحوا بشدة بعدم استخدامهما لعلاج المصابين بـ"كوفيد 19"، في تراجع عن توصيات مشروطة سابقة، وذلك ضمن مجموعة من التوصيات الجديدة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية.
 
قرارات أميركية
 
سحبت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية "سوتروفيماب"،الذي تنتجه "غلاكسو سميث كلاين" وشريكتها "فير بيوتكنولوجي" من السوق المحلية في أبريل.
 
وحقق الدواء مبيعات بالمليارات، وأصبح من أكثر الأدوية التي تنتجها الشركات البريطانية مبيعا العام الماضي.
 
وحققت توليفة الأجسام المضادة "كاسيريفيماب-إيمديفيماب"، التي تنتجها "ريجينيرون" وشريكتها "روش"، أيضا مبيعات بالمليارات، وكانت من أكثر الأدوية التي تنتجها الشركات الأميركية مبيعا العام الماضي.
 
وراجعت إدارة الأغذية والعقاقير موقفها من العلاج في يناير، وقصرت استخدامه على مجموعة أصغر من المرضى، مشيرة إلى قوته المتناقصة ضد المتحور "أوميكرون".
 
ولا تزال هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية توصي باستخدام كلا العلاجين.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout