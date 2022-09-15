سلالة جديدة من كورونا تثير المخاوف!

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تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا الخوف في العالم بعد أن بدأت تنتشر بسرعة كبيرة خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وباتت تشكل حوالي 9 في المئة من الحالات.

ونقل موقع "ساينس ألرت" أن BA.4.6، هو متغير فرعي من فيروس كوفيد واكتسب زخما سريعا في الولايات المتحدة، و ينتشر في المملكة المتحدة.

وأشارت أحدث وثيقة حول متغيرات كورونا من وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أنه خلال الأسبوع الجاري، شكلت BA.4.6 حوالي 3.3 في المئة من العينات في المملكة المتحدة. وقد نمت منذ ذلك الحين لتشكل حوالي 9 في المئة.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي، فإن BA.4.6 يمثل الآن أكثر من 9 في المئة من الحالات الأخيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة, كما تم رصد المتغير في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.

وقال الموقع إن: "المتغير الجديد لا يبدو أنه يسبب أعراضا حادة من المرض رغم أنه قد يكون أكثر قدرة على التهرب من الجهاز المناعي، مقارنة بالمتغيرات السابقة".

وذكرت جامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين تلقوا ثلاث جرعات من لقاح كورونا الأصلي من فايزر ينتجون أجساما مضادة أقل استجابة لـ BA.4.6 مقارنة بـ BA.4 أو BA.5. وهو أمر يثير القلق لدى العلماء.

ويخلص التقرير إلى أن التقرير يبقى هو الحل في مواجهة كورونا الذي يظهر من خلال المتحور الجديد أنه مستمر في الانتشار حتى الآن.

يأتي هذا تزامنا مع تأكيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء كورونا الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

وبحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كورونا فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12 في المئة خلال الأسبوع الممتد من 29 آب إلى 4 أيلول مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل إلى حوالى 4.2 مليون إصابة جديدة.