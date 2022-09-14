الأسباب الشائعة للوفاة إثر حدوث إنفجار (د. حنينا أبي نادر)

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الإصابة الكليلة blunt trauma هي الإصابة الأوّلية التي تتمثل في الكدمات أو الجروح أو التمزّقات أو

النّزيف الداخلي ، وهي تتناقض مع الإصابة المُخترقة penetrating trauma ونذكر مثالاً على ذلك

دخول شظايا إلى الجسم مما يؤدي إلى الموت . وتتسبّب بعض الإصابات في حدوث انسداد هوائي يؤدي

إلى خطر على الحياة .

إنّ المتفجرات التي ينتج عنها تفجير تفاعلي سريع تتسبّب في موجات قد تفجّر الرّئتين بالضغط الشديد مما

يؤدي ، بشكلٍ رئيسي ، إلى إصابة تَغيُّر الضغط barotrauma وإلى احتمال حدوث وفاة . أما النوع

الثاني من الإصابة فقد يكون ناجمًا عن الإصابات بأجسام في حين أنّ النوع الثالث منها عادةً ما يأتي نتيجة

القذف والإصابة بكسور . وتنجم الإصابة الرابعة والأخيرة عن الحروق التي تتسبّب في انحِلال الرُّبَيْدات

rhabdomyolysis (الكلى) أو عن إصابة الرّئتين (الرّبو / مرض الانسداد الرئوي المزمن COPD)

من جرّاء حطام الحادثة وانبعاثاتها .

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ الكثير من الأشخاص تتعرّض عيونهم للضرر (10%) أو لتمزّق الغشاء

الطّبلي tympanic membrane rupture . كما نشير إلى أهمّية إخضاع الأشخاص الذين يتوجّب

خياطة جروحهم لإبرة الكزاز . ونضيف أنّ كثيرين سيعانون من إرتجاجِ الدماغ أو إضطراب ما بعد

الصدمة PTSD وبالتالي ، ينبغي متابعة حالتهم .