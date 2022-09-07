"الشعور بالانتفاخ".. أسبابه وطرق التخلّص منه!

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أفاد المركز الاتحادي الألماني للتغذية بأن الشعور بالانتفاخ له أسباب عدة، أبرزها تناول الأطعمة المسببة لذلك، ومن بيتها، البصل والثوم وأصناف الملفوف، والبقوليات مثل الفاصولياء والحمص.

وأضاف أن الشعور بالانتفاخ قد يشير أيضاً إلى عدم تحمل طعام معين مثل عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) أو عدم تحمل الفركتوز (سكر الفاكهة) أو عدم تحمل الجلوتين (منتجات القمح).

كما قد يرجع الشعور بالانتفاخ إلى أمراض الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وعدوى الجهاز الهضمي الفيروسية، التي تسببها فيروسات الروتا والنوروفيروس.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكمن سبب الشعور بالانتفاخ في العلاج بالمضادات الحيوية أو التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال فترة الحمل ومرحلة انقطاع الطمث.

ويمكن مواجهة الشعور بالانتفاخ من خلال المشي وممارسة تمارين الاسترخاء، وشرب شاي الأعشاب مثل الشمر والكراوية واليانسون، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات والفواكه.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور بالانتفاخ، لاسيما إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل القيء والإسهال وتقلصات البطن.