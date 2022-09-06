أول لقاح صيني ضد كورونا يمكن استنشاقه

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وافق منظمو الأدوية الصينيون على أول لقاح قابل للاستنشاق لكوفيد - 19 في العالم، من صنع شركة CanSino Biologics ومقرها تيانجين.

وقالت الشركة في بيان لبورصة يوم (الأحد) الماضي إن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية أعطت الضوء الأخضر للقاح للاستخدام الطارئ كمعزز، وذلك وفق ما نشر موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص.

وأوضحت الشركة أن اللقاح الخالي من الإبر، والذي يمكن تخزينه وإعطاؤه بسهولة أكبر من اللقاح العضلي، سيتم إعطاؤه من خلال البخاخات.

وأضاف بيان الشركة أن «الموافقة سيكون لها تأثير إيجابي على أداء الشركة إذا تم شراء اللقاح في وقت لاحق واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة».

ولم تقدم الشركة تفاصيل حول موعد إتاحة اللقاح الموجه للفيروسات الغدية للاستخدام العام، ولا توجد بيانات متاحة للجمهور تم التحقق منها أو مراجعة النظراء حول فعالية اللقاح الجديد.

ويقوم العلماء في العديد من البلدان بما في ذلك كوبا وكندا والولايات المتحدة بتجربة لقاحات ضد كوفيد - 19 القابلة للاستنشاق.

ووافقت الصين حتى الآن على ثمانية لقاحات أخرى قابلة للحقن مصنوعة محليا منذ عام 2020، لكن مدير الأدوية في البلاد لم يسلط الضوء بعد على أي لقاحات أجنبية، بما في ذلك لقاحات mRNA التي تنتجها Pfizer و BioNTech و Moderna والتي تتمتع بمعدلات فعالية أفضل مقارنة بأنواع اللقاحات الأخرى.

من جانبها، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها أجرت أكثر من 3.4 مليار حقنة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد، دون تقديم تفاصيل عن النسبة المئوية للسكان الذين تم تطعيمهم