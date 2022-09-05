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شبيه كورونا.. حل لغز وفيات "المرض الغامض" في الأرجنتين

5
SEPTEMBER
2022
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أكدت السلطات الصحية في الأرجنتين أن الالتهاب الرئوي المُعدي الذي أودى بحياة 4 أشخاص في شمال غرب البلاد هو داء الفيالقة.

وارتبطت الحالات بمستشفى خاص في مدينة سان ميجل دي توكومان، وفقا لمنظمة الصحة للبلدان الأميركية.

ورصد مسؤولو الصحة المحليون حتى الآن 11 حالة مؤكدة، منها 4 وفيات.

وتشمل الأعراض الحمى وآلام العضلات والبطن وضيق التنفس، وأصيب العديد من المرضى بالتهاب رئوي في كلا الرئتين.

ويمكن أن تنتقل بكتيريا الفيلقية عندما يستنشق الناس الهباء الجوي الملوث الناتج عند استخدام بخاخات المياه، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأميركية. ويمكن أن تحدث العدوى أيضا عن طريق استنشاق الماء أو الجليد الملوث.

وقالت وزيرة الصحة كارلا فيزوتي في مؤتمر صحفي إن داء الفيالقة له تأثير كبير على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة ممن تزيد أعمارهم على 50 عاما.

وأشارت إلى الحاجة للعلاج بالمضادات الحيوية.

 

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