وكالة الدواء الاوروبية: متحورات جديدة كلياً من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء

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أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة أن متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوافرة حاليا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.

وجاءت هذه التعليقات مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد-19 قبل موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.

ووفقاً للوكالة الأوروبية، فتشمل هذا اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لمتحور أوميكرون الطاغي حالياً، تم ترخيصها حديثا إضافة إلى اللقاحات الأصلية التي طورت لمحاربة الفيروس.

وبدوره، فقد حذّر المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية، ماركو كافاليري، قائلًا إن الناس “لا يجب أن ينتظروا لقاحا خاصا. قد يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم”.

وأعطت الوكالة الخميس موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي فايزر-بايونتيك وموديرنا مخصصة لمكافحة متحورة “بي آي 1” القديمة من أوميكرون.

وهناك لقاح مطور من فايزر مضاد لسلالتي “بي آي 4” و5 يتوقع ترخيصه منتصف أيلول، بينما تطور موديرنا لقاحا مشابها.

وأضاف كافاليري أن هذه اللقاحات المعدلة الجديدة المضادة لأوميكرون سوف تخصص على نطاق واسع للجرعات المعززة للمسنين والفئات الضعيفة والنساء الحوامل والعاملين في مجال الصحة.

لكن عامة الناس سوف يحصلون بدلا من ذلك على اللقاحات الأصلية المصممة لمكافحة سلالة ووهان.

ولم يستبعد مسؤول اللقاحات في الوكالة الأوروبية أن تكون المتحورات الجديدة هذا الشتاء أقرب إلى سلالات أوميكرون الأولية التي تجاوزتها الآن إلى حد كبير “أنواع “بي آي 4” و5.