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دراسة: فصيلة دمك تتنبأ بخطر إصابتك بـ"المرض القاتل"

2
SEPTEMBER
2022
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كشف علماء في الولايات المتحدة، أن فصيلة الدم الخاصة بك قد تحدد احتمالية تعرضك لسكتة دماغية مبكرة.
 
وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية، وهي الشكل الأكثر شيوعا لسكتات الدماغ، عندما يقطع الانسداد إمداد الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى قتل خلايا الدماغ.
 
ووجد باحثون في الولايات المتحدة أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مبكرة، كانوا في الغالب من فصيلة الدم A، كونهم لديهم خطر أعلى بنسبة 16 بالمئة للإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة مقارنة بأنواع الدم الأخرى مثل AB أو B أو O.
 
ومن ناحية أخرى، كان الشبان الذين لديهم فصيلة الدم O، وهي أكثر فصيلة دم شيوعا، أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 12 بالمئة مقارنة بأولئك الذين لديهم أنواع دم أخرى.
 
وبالرغم من هذه الإحصائيات، أكد الخبراء في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأميركية، أن أولئك الذين لديهم فصيلة دم من النوع A يجب ألا يقلقوا من الإصابة بسكتة دماغية مبكرة.
 
وقال أستاذ علم الأعصاب وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة ستيفن جيه كيتنر: "ما زلنا لا نعرف لماذا قد تشكل فصيلة الدم A مخاطر أكبر، ولكن من المحتمل أن يكون لها علاقة بعوامل تخثر الدم".
 
وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم (A) لديهم مخاطر أعلى قليلا للإصابة بجلطات دموية في الساقين، المعروفة باسم تجلط الأوردة العميقة، وهو قد يكون السبب لارتفاع نسبة تعرض حاملي هذه الفصيلة للإصابة بسكتات دماغية.
 
وتظهر البيانات الرسمية أن السكتات الدماغية هي إحدى أبرز الأسباب للوفاة في دول عديدة، ففي بريطانيا مثلا، تقتل السكتة الدماغية حوالي 35000 بريطاني سنويا.


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