5 اطعمة تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة وفقدان الوزن

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عند الشعور بالجوع، يلجأ كثير من الأشخاص عادة الى تناول اكل غير صحي و سريع، مما يصعب عليهم مسألة اتباع نظام رجيم ناجح.

لذا، إذا كنت من النساء اللواتي لا يستطعن السيطرة على الشهية بشكل كامل، هناك العديد من الأطعمة الصحية و الشهية التي لها فعالية كبيرة في الشعور بالشبع لفترات طويلة دون أن تأثير سلبي في الوزن.

في الأسطر التالية، تعرّفي على 5 أطعمة صحية تساعدك على الشعور بالشبع و الإكتفاء بكميات خفيفة من الطعام.

أدرجي هذه الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي و تأكدي أنك ستحصلين على صحية سليمة و قوام رشيق و ممشوق.

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا من أهم المصادر الغنية بالألياف القابلة للذوبان و الغير قابلة للذوبان التي تساعد على تنظيم وظائف الأمعاء و إزالة السموم من الجسم. كذلك، فإن الألياف الموجودة في بذور الشيا تتحول إلى مادة هلامية بالجسم عند خلطها بالماء و بالتالي تعطي شعورا بالشبع و تقلل الشهية. و للإستفادة من فوائد بذور الشيا، ننصحك بإضافتها الى سلطاتك لضمان عدم شعورك بالجوع بعد فترة قصيرة.

الفاصولياء السوداء

تحتوي الفاصولياء السوداء على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة و الألياف التي تشعرك بالشبع لمدة طويلة.

التوت

يتميز التوت بغناه بالفيتامينات و المعادن و المواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تسهلّ عملية الهضم و خسارة الوزن، و يساعد أيضاً على حرق الدهون بشكلٍ سريع و الشعور بالشبع.

التفاح

يعتبر التفاح من افضل انواع الفواكه التي تساعد على الشعور بالشبع و كبح الشهية، لاحتوائه على كمية كبيرة من الالياف و نسبة عالية من الماء، كما أنه يستغرق وقتاً أطول للهضم، و يحتوي على عنصر "البكتين" الذي يساعد على منع ارتفاع السكر في الدم التي تحفز الجوع. و ينصح بتناول ثمرة من التفاح قبل وجبة الطعام بنصف ساعة للمساعدة في إستهلاكات كميات أقل من الغذاء.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والشوفان و الصويا و الشعير..هي مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات المعقدة التي تفرز الجلوكوز ببطء عندما تتكسر أثناء الهضم، و هذا الامر ما يخلق الشعور بالشبع بما أن هذه الحبوب تأخذ وقتاً أطول للهضم. كما تحتوي الحبوب الكاملة على الفيتامينات و المعادن الأساسية و على كمية منخفضة من الدهون.

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