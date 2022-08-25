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ما مضار رقائق البطاطا المقلية؟

25
AUGUST
2022
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أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط بتناول رقائق البطاطا المقلية (التشبس) يسبب الشيخوخة المبكرة والخرف.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع إذاعة “موسكو تتحدث” إلى أن الإفراط بتناول رقائق البطاطا المقلية يؤثر سلبا في القدرات الفكرية،وقد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

وأضافت: “تحتوي رقائق البطاطا المقلية على مواد مغلوزة تسبب التصاق البروتينات ببعضها. كما أن قليها في الزيت يزودها بمواد ضارة ومسرطنة”.

وقالت: “إن ظهور التجاعيد المبكرة على الجلد وترهل الجسم المبكر، هي نتيجة الإفراط بتناول رقائق البطاطا المقلية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يغير المنتجون الزيت بعد قلي الدفعة الأولى من الرقائق، ما يؤدي إلى تكون مواد مسرطنة وكمية كبيرة من الجذور الحرة التي تدمر القلب والأوعية الدموية، وتؤدي إلى الخرف”.

وتابعت الخبيرة: “من الأفضل التخلي عن تناول رقائق البطاطا المقلية واستبدالها بالفواكه أو الخضروات المجففة. كما يمكن عمل هذه الرقائق في المنزل باستخدام زيت عباد الشمس أو زيت الزيتون ولكن بشرط تبديل الزيت بعد قلي كل دفعة من الرقائق”.

وتجدر الإشارة، إلى أن رقائق البطاطا في الأسواق تحتوي على كمية كبيرة من محسنات النكهة والملح.

روسيا اليوم
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