بكتيريا مجهرية "تنزلق" حول فمك لتعيش في "ضيافته"!

A + A -

حدد علماء بكتيريا مجهرية على شكل "يرقة" وقد تكيفت لتعيش داخل فم الشخص.

وتُعرف هذه الفصيلة من الميكروبات، المعروفة باسم Neisseriaceae، بكائنات على شكل يرقة توجد في حوالي نصف البشر.

ويقترح بحث جديد أجرته مجموعة من العلماء الدوليين أنها طورت شكلها الفريد لأنه يتناسب بشكل أفضل مع تجويف الفم للإنسان.

وقال العلماء إن عائلة البكتيريا هذه قد تكون نموذجا جيدا لدراسة العمليات الخلوية نظرا لقدرتها على تغيير أشكال تشريحية معينة استجابة لبيئات مختلفة.

وعلى الرغم من حقيقة أنه قد يبدو أن فمك مكان "خصب" لتكاثر الميكروبات - فهناك أكثر من 700 نوع من البكتيريا فيه - إنه ليس المكان الأكثر ترحيبا لأن الخلايا المبطنة لسطحه الداخلي يتم التخلص منها دائما، ويصنع اللعاب لدينا ويصعب على الكائنات الحية الالتصاق بها.

وتلقي الدراسة التي نُشرت يوم الاثنين في Nature Communications وقادها فريق من الباحثين الدوليين، الضوء على كيفية تطور الكائنات متعددة الخلايا والطريقة التي تنقسم بها البكتيريا طوليا.

واستخدم العلماء مجهرا خاصا لدراسة شكل البكتيريا بالتفصيل حتى يتمكنوا من فهم نموها الخلوي ومقارنتها بأنواع أكثر كلاسيكية على شكل قضيب.

وتشرح سيلفيا بولغريسي، من قسم البيئة الوظيفية والتطورية بجامعة فيينا، ما تعلمه الفريق في بيان: "بصرف النظر عن مساعدتنا في فهم كيفية تطور شكل الخلية، قد تكون Neisseriaceae متعددة الخلايا مفيدة لدراسة كيف تعلمت البكتيريا العيش مترابطة. وعلى سطح الحيوانات، المكان الوحيد الذي وُجدت فيه حتى الآن. وبالمناسبة نصفنا نحملها في أفواهنا".

ويوضح فيليب ويبر من جامعة فيينا، والذي عمل أيضا في الدراسة، أن "توسيع مجال بيولوجيا الخلية ليشمل أشكالا وأنواعا تكافلية إضافية أمر بالغ الأهمية أيضا لزيادة مجموعة أهداف البروتين (على سبيل المثال، أهداف المضادات الحيوية) للتطبيقات الصيدلانية الحيوية".