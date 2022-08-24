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تعرف على فصائل الدم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب!

24
AUGUST
2022
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هل ستبدأ فى الاعتناء بصحة قلبك بشكل أكثر فاعلية إذا قلنا لك أن بعض الدراسات الطبية تدعى أن خطر إصابتك بأمراض قلبية معينة قد يرتفع أو ينخفض اعتمادًا على فصيلة دمك؟

بالتأكيد أنك تعرف فصيلة دمك، أليس كذلك؟ يبدو أن دم الجميع متشابهًا تقريبًا، ولكن توجد اختلافات صغيرة تصنف دم المرء فى إحدى هذه المجموعات A AB +، AB- ،o.

ما هى المجموعة A و B و O؟
وفقا لموقع webmd تمثل الأحرف A و B و O أشكالًا مختلفة من جينABO ، الذى يبرمج خلايا الدم لدينا بطريقة مختلفة لتكوين مجموعات دم مختلفة، وأولئك الذين يمتلكون فصيلة الدم AB يجدون أن أجسامهم مبرمجة لإنتاج مستضدات A و B على خلايا الدم الحمراء، لا ينتج الشخص الذي يحمل فصيلة الدم O أي مستضدات.

 

ما عامل الريسوس الإيجابي أو السالب؟
يقال إن الدم "إيجابى" أو "سلبى" بناءً على وجود بروتينات فى خلايا الدم الحمراء، وإذا كان دمك يحتوى على بروتينات، فأنت Rhesus ، أو Rh ، موجب.

ويعتبر الأشخاص ذوو فصيلة الدم O- متبرعين عالميين لأن دمهم لا يحتوى على أى مستضدات أو بروتينات، ما يعنى أن جسم أى شخص سيكون قادرًا على قبوله فى حالة الطوارئ.

 

فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب
أصحاب فصيلة الدم A أو النوع B أو النوع AB هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو فشل القلب، مقارنة بالأشخاص المصابين بالنوع O.

كان أصحاب فصيلة الدم A و B فى الدراسة أكثر عرضة بنسبة 51% للإصابة بتجلط الأوردة العميقة و47% أكثر عرضة للإصابة بالانسداد الرئوى، وهي اضطرابات تخثر الدم الشديدة التي يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بفشل القلب.

اليوم السابع
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