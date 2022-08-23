living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حال الشعور بهذا الألم.. توجه للمستشفى فورا

23
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نعاني كلنا من ألم يصيب أقدامنا من وقت لآخر، وفي الغالب فإن هذه الآلام لا تستدعي القلق.

لكن طبيبا كشف أنه في حال عانى الشخص من مجموعة من الأعراض بالقدم وكان مصابا بالسكري، فعليه التوجه فورا إلى المستشفى، كما أفادت صحيفة "الصن" البريطانية.

ويعتني المصابون بالسكري أكثر من غيرهم بأقدامهم، لأنهم قد يعانون مما يعرف بـ"الاعتلال العصبي السكري"، وهو نوع من تلف الأعصاب الذي قد يؤدي إلى تلف الأعصاب في مختلف أنحاء الجسم خاصة في الساقين والقدمين.

ويحدث الاعتلال العصبي السكري متى ارتفعت مستويات الكسر في الدم، حيث تؤدي مع مرور الوقت إلى تدمير الأعصاب في الجسم.

ويشعر المصابون بهذه المشكلة الصحية بخدر وبألم وكأن الإبر تنغرز في الجسم، والخطير في الأمر أنه عندما يفقد الشخص الإحساس في قدمه، فإنه لن يلاحظ في الغالب الجرح الذي يصيبه.

ويُنصح مرضى السكري بمراقبة أي جروح أو تقرحات أو بقع حمراء أو بثور مليئة بالوسائل أو التشوهات التي تصيب الأظافر، فهذه كلها قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى أو تعفن الدم وربما تقود إلى بتر الأعضاء.

ويقول استشاري الغدد الصماء والسكري مشتاق عبد الرحمن إنه يمكن الإشارة إلى هذا الأمر بـ"هجوم القدم".

ويوضح أنه "مصطلح حاولنا استخدامه لإبراز أهمية التدخل المبكر في مرض القدم".

ويتابع: "في العادة يحدث أن يأتي المريض إلى المستشفى بقدم حمراء متورمة، مصابة بتقرح ملتهب يمكن أن ينتشر بسرعة".

ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى اعتلال صحة المريض بشكل كبير، ويصيبه بما يعرف بـ"تعفن الدم"، وهو أحد الأسباب المؤدية إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة، وقد يؤدي في حالة أقل خطورة إلى بتر الأقدام، بحسب الطبيب مشتاق.

ويقول إن بعض الأشخاص لا يدركون أن الأعراض التي يعانون منها قد تكون مميتة.

ويضيف أن المسعف لن يقدم لك العلاج الصحيح إذا لم يعرف أنك تعاني من "هجوم القدم".

ويخلص الطبيب إلى أنه إذا كان الشخص مصابا بالسكري أو لديه اعتلال عصبي ويواجه خدرا في القدمين أو لاحظ وجود تقرح أو تورم هناك، فهذا يعني أنك مصاب بـ"الغرغرينا" (موت أنسجة في الجسم نتيجة الإصابة بعدوى خطيرة وقد تستدعي بتر الأعضاء)، ويجب التوجه إلى المستشفى فورا في هذه الحالة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout