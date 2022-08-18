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دراسة تحذّر من خطورة اجتماع فيروسين سوياً والتسبّب بمرض الزهايمر

18
AUGUST
2022
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يعتبر “الزهايمر” هو السبب الأكثر شيوعًا للخَرَف، لأنه تتضمن انخفاضًا مستمرًّا في القدرة على التفكير وفي المهارات السلوكية والاجتماعية، ما يؤثر سلبًا في قدرة الإنسان على العمل بشكل مستقل.

مجلة “مرض الزهايمر” نشرت بحثاً جديداً، أشارت فيه إلى أدلة جديدة على أن وجود فيروسين شائعين في نفس الوقت يمكن أن يسببا مرض الزهايمر لدى المصاب بهما.

الدراسة قالت بشكل واضح أن الفيروسات المسؤولة عن جدري الماء والهربس يمكن أن يتسببا معا في مرض الزهايمر.

ويقول الباحثون في جامعة تافتس في أميركا وجامعة أكسفورد في بريطانيا بأنهم أثبتوا أن وجود فيروسين جنبا إلى جنب يمكن أن يعزز فائضا من البروتينات المسؤولة عن لويحات الدماغ المميزة لمرض الزهايمر.

وعلى غرار فيروس الهربس، يمكن أن يظل فيروس جدري الماء نائما في الخلايا العصبية لسنوات، ويظهر في وقت لاحق من الحياة ليسبب ضررا ويمكن أن يزيد الالتهاب الناتج عن ذلك من خطر الإصابة بالخرف.

وقام الباحثون ببناء بيئة تشبه الدماغ داخل إسفنجة مليئة بالخلايا الجذعية التي نمت لتصبح خلايا عصبية وظيفية وأنسجة داعمة تسمى الخلايا الدبقية، مما ساعد على الحفاظ على الخلايا العصبية على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وعند إصابتها بجدري الماء، لم تكن هناك علامات على زيادة في بروتينات مرض الزهايمر. ولكن إذا كانت الخلايا العصبية تحتوي بالفعل على فيروس الهربس البسيط الخامل، فإن فيروس جدري الماء ينشطه، ويبدأ هجوم مزدوج على خلايا الدماغ، ويحصل تباطؤ في إشارات الخلايا العصبية

وحذر بعض الخبراء غير المشاركين في الدراسة من أن التجربة لا تثبت بشكل قاطع أن هذا التفاعل هو ما يسبب مرض الزهايمر لأن بناء نسيج يشبه الدماغ خارج جسم الإنسان هو بيئة اصطناعية.

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