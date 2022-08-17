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الرغبة بتناول الحلويات.. دراسة تكشف عن طريقة لكبحها

17
AUGUST
2022
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الإفراط في تناول الحلويات يهدد بالتعرض للعديد من المشكلات الصحية ولعل أخطرها السكري وأمراض القلب، فضلا عن زيادة فرص تكون دهون البطن.

وقد أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن المشاعر السلبية يمكن أن تثير رغبة لا يمكن التحكم بها لتناول شيء حلو أو دهني.

وتشير الأخصائية، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن الإنسان عادة يأكل شيئا ما عندما يشعر بالجوع. وأحيانا يأكل من أجل الحصول على مشاعر إيجابية. ولكن للأسف في هذه الحالة يختار الإنسان عادة أطعمة غير صحية.

وتقول، "عندما يكون الإنسان في حالة توتر نفسي، يشعر بالحاجة إلى مشاعر إيجابية. ولكي يحصل على هذه المشاعر ينجذب إلى الطعام. ولكن لا أحد منهم في هذه الحالة ينجذب نحو بروكلي أو ما شابه، بل نحو الحلويات والأطعمة الدهنية. وهذا مرتبط بالمشاعر".

وتنصح الأخصائية في هذه الحالة بعدم الرضوخ لهذه الرغبة، بل من الأفضل شرب كوب من الماء، فقد يساعد على كبح الرغبة بتناول الحلوى والطعام الدهني.

وتضيف، لأنه إذا استمر الإنسان في "أكل" الإجهاد، فسوف يزداد وزنه ويصاب بأمراض مختلفة.

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