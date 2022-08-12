كيف تكتشف أن جسمك يحتاج إلى ترطيب؟

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هناك علامات مختلفة تدل على أن الجلد أو البشرة تفتقر إلى الترطيب، ويحدث هذا عندما يفقد الشخص كمية من الماء أكثر مما يتناوله، مما يؤدي إلى جفاف الجلد.

في هذا التقرير نتعرف على 5 علامات تدل على أن بشرتك تفتقر إلى الترطيب، بحسب موقع "Health".

1. جفاف الجلد

قد يكون هناك جفاف عام في الجلد، أو جفاف غير مكتمل، أو تقشر مع أو بدون حكة ويرجع ذلك إلى نقص محتوى الرطوبة في الجلد والذي يحدث من الداخل.

2. بهتان البشرة

إذا بدت بشرتك باهتة ومتعبة ، فقد يكون هذا نتيجة للبشرة الجافة.

3. الهالات السوداء والتجاعيد

عندما لا يكون جسمك رطبًا بشكل صحيح، يمكن رؤية الهالات السوداء الداكنة وسيكون هناك المزيد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، مما يعني أن الجلد أصبح أقل مرونة.

4. الحكة

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هذا عرض شائع جدًا للبشرة المصابة بالجفاف إذا كنت تعاني من البقع ، والجلد المتقشر والحكة ، فهذا يعني بوضوح أن بشرتك تفتقر إلى الترطيب.

5. جفاف العينين والشفتين والفم

تتضمن البشرة المصابة بالجفاف أيضًا أعراضًا مثل جفاف العين وجفاف الفم وجفاف الشفاه أيضًا.