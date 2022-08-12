دراسة تدق ناقوس الخطر... فيروس جديد في الصين!

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دقت دراسة ناقوس الخطر حول الاشتباه بظهور "فيروس جديد" في الصين، بعد تسببه في إصابة 35 شخصا في مقاطعتي شاندونغ وخنان على مدار عامين تقريبا حتى عام 2021، وفقا لموقع "ساينس أليرت".



ويطلق على الفيروس " لانغيا هنيبا" ويعرف اختصارا باسم"لاي في"، وهو مرتبط بفيروسي "نيباه" و"هيندرا"، القادران على "قتل البشر" بعد الإصابة بهما، وفقا مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين".



اكتشف الباحثون في الصين هذا الفيروس الجديد لأول مرة كجزء من المراقبة الروتينية للأشخاص المصابين بالحمى والذين أبلغوا عن اتصال حديث بالحيوانات.

وتم التحقيق فيما إذا كانت الحيوانات الاليفة أو البرية هي مصدر الفيروس، وكان هناك دليل مباشر على أن نسبة كبيرة من حيوانات "الذبابة البرية" كانت تؤوي الفيروس.



ويشير هذا إلى أن البشر ربما أصيبوا بالفيروس من الذبابة، وفقا لـ" ساينس أليرت".



بدت الأعراض التي تم الإبلاغ عنها خفيفة في الغالب مثل "الحمى والتعب والسعال وفقدان الشهية وآلام العضلات والغثيان والصداع".



كان لدى نسبة أقل من المصابين مضاعفات أكثر خطورة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، واضطرابات في وظائف الكبد والكلى، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة نتيجة المرض.



حسب الدراسة فلا توجد مؤشرات عن "إمكانية انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر"، لكنه في الوقت ذاته قريب وثيق لفيروسين آخرين قادرين على الانتقال بين البشر وهما "نيباه وهيندرا".



وتم الإبلاغ عن فيروس "هيندرا"، لأول مرة في كوينزلاند في عام 1994، عندما تسبب في وفاة 14 حصانا ومدرب، وفقا لموقع "أون لاين لايبري".



ويعتبر "نيباه" من أخطر الفيروسات على مستوى العالم، حيث يتم الإبلاغ عن تفشي المرض بشكل متكرر في بنغلاديش، وفقا لـ"منظمة الصحة العالمية".



وحسب ما ذكرته الدراسة " فلا يعرف العلماء الكثير عن الفيروس الجديد، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد خطورة العدوى، وكيفية ومدى انتشارها في الصين والمنطقة"، وفقا لـ"ساينس أليرت".