هل من لقاح معدل لكورونا قريبا؟

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أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الأربعاء، أنّها تتوقع أن تمنح في الخريف المقبل ترخيصاً للقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه مختبرات "فايزر" و"بيونتك" ويستهدف متغيّرَين فرعيَّين من متحوّر أوميكرون سريعَي الانتشار.

ويتسبّب المتغيّران الفرعيّان من أوميكرون "بي إيه.4" و"بي إيه.5" في ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في كلّ من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي دفع أخيراً منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أنّ الوباء "لم ينتهِ بعد".

وأكدت الوكالة أنّها بدأت، الإثنين الماضي، بفحص نسخة معدّلة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19 الذي يغطّي المتغّيرَين الفرعيَّين. وأوضح متحدث باسم الوكالة في رسالة عبر البريد الإلكتروني أنّ "الوكالة الأوروبية للأدوية تتوقّع تلقّي طلب بشأن اللقاح المعدّل لمواجهة المتغّيرَين الفرعيَّين بي إيه.4 وبي إيه.5 من إنتاج فايزر وبيونتك والذي سوف يُقيَّم للبتّ في إمكانية المصادقة عليه بسرعة في الخريف".

أضاف المتحدث أنّ القرار ربّما يتّخذ "بعد وقت قليل" من المصادقة المرتقبة على لقاحَين آخرَين معدّلَين من إنتاج "فايزر-بيونتك" و"موديرنا" يستهدفان فيروس كورونا الجديد الأصلي (سارس-كوف-2) ومتغيّر فرعي سابق من أوميكرون هو "بي إيه.1". وأشار المتحدّث إلى أنّ طلبَين منفصلَين قُدّما للموافقة على اللقاحَين المعدّلين في 22 يوليو/ تموز الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الوكالة الأوروبية للأدوية كانت قد أفادت في وقت سابق بأنّ ثمّة إمكانية للمصادقة على اللقاح المعدّل في سبتمبر/ أيلول المقبل