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مواد غذائية تساعد على مكافحة التوتر النفسي

10
AUGUST
2022
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أعلنت الدكتورة آنا شوتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك مواد غذائية تساعد الإنسان على مكافحة التوتر النفسي.

وتشير في تصريح لموقع Gazeta.ru، إلى أن بعض التوتر النفسي يكون في بعض الأحيان مفيدا. لأن هذه الحالات، تكون نقطة انطلاق لإجراء المزيد من التغيرات الإيجابية في حياة الإنسان.
وتضيف، ولكن عندما يعاني الإنسان من الإجهاد المزمن، فإن جسمه يستهلك جميع دفاعاته ويصبح ضعيفا أم مختلف الأمراض.

ووفقا للخبيرة، من أجل تخفيض مستوى الإجهاد والتقليل قدر الإمكان من تأثيراته وعواقبه، يجب اتباع بعض القواعد البسيطة: يجب ممارسة النشاط البدني، تناول مواد غذائية صحية، التخلي عن العادات السيئة، التجوال فترة طويلة قدر الإمكان والتقليل من تناول القهوة.

وتؤكد، على ضرورة النشاط والعمل وعدم السماح بتطور الإجهاد إلى المرحلة المزمنة.

وتقول، "يجب أن تكون بعد مرحلة التوتر النفسي، مرحلة الاسترخاء، التي خلالها يعود الجسم إلى حالة التوازن".

وتشير الخبيرة، إلى وجود مواد غذائية، يجب الإكثار من تناولها، من أجل تخفيض تأثير الإجهاد. وهذه المواد تحتوي على نسبة جيدة من المغنيسيوم- الخضروات الورقية والمكسرات والبقوليات والبذور والحبوب الكاملة. ويعتبر الموز والبطاطا الحلوة والسبانخ والمأكولات البحرية من مضادات الاكتئاب الطبيعية. كما أن الشوكولاتة الداكنة والكاكاو تساعد على تحسين حالة الأعصاب.

ومن بين المواد الغذائية الأخرى التي تساعد على تخفيف التوتر النفسي، شاي تولسي الأخضر (شاي الريحان المقدس) والبابونج والنعناع والزعتر.

روسيا اليوم
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