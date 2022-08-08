عالم يكشف خطورة تكرر الإصابة بمرض "كوفيد-19"

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أعلن عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، أنه بعد كل إصابة بمرض "كوفيد-19" تتعقد عواقبه السلبية أكثر فأكثر.

ويقول في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، "تكمن الخطورة في أن تكرر الإصابة، يؤدي إلى عواقب صحية أخطر، حتى بين الأشخاص متوسطي العمر الأصحاء نسبيا".

ويضيف، بالنسبة للجهاز المركزي يشعر المصاب بـ "ضباب في الرأس" وصداع وقلق واضطراب في التركيز وحتى الكآبة.

ويقول، "بالإضافة إلى ذلك، يزداد التعرق ويتسارع النبض، ويسبب عند البعض تساقط الشعر وفقدان حاسة الشم، مع أنه بعد ظهور متحور "أوميكرون"، اختفت هذه الأعراض تقريبا".

ويشير، إلى أنه في حالة تكرر الإصابة بمرض "كوفيد-19" أصبحت شائعة. وذلك لأن متحور "أوميكرون" يخلق مناعة أضعف بكثير من الخيارات الأخرى، وتستمر فترة قصيرة فقط.



ويضيف، من الضروري إعادة التلقيح بعد مضي ستة أشهر على التلقيح الأساسي، من أجل تعزيز مناعة الجسم، والوقاية من الإصابة بالمسار الحاد للمرض، وعموما لكي يكون مسار المرض خفيفا.