عليك زيارة الطبيب النفسي فوراً إذا ظهرت عليك هذه العوارض!

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نشر موقع "ميديكو بلوس" الإسباني تقريرا تحدث فيه عن الأسباب التي ينبغي أن تكون دافعًا إلى استشارة أخصائي نفسي.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21 لايت"، إنه من المهم الحفاظ على صحتنا العقلية والعاطفية في عالم مليء بعوامل التوتر والتشتيت. لكن لسوء الحظ، لا تزال الصحة النفسية والاضطرابات العقلية من المواضيع المحظور الخوض فيها. ومهما حاولنا تجاهل صحتنا النفسية، فإن هناك عوامل داخلية وخارجية من شأنها كشف مدى خطورة ما نواجهه من مشاكل. وفي هذه الحالة، قد يكون الذهاب إلى طبيب نفساني أفضل قرار ممكن.

فما هي الأسباب التي تدفعنا إلى زيارة أخصائي نفسي؟ وما هي العلامات التي تشير إلى أن الشخص بحاجة لعلاج نفسي؟

1- لا تجد معنى للحياة

2- صدمة أو تجربة مؤلمة لم تتعافى منها

3- تعاني من رهاب

4- الشعور بالتوتر المستمر

5- تعكر المزاج في أغلب الأوقات

6- الإدمان

7- تعاني من اضطراب في الأكل

8- تعاني أعراضا جسدية دون تفسير طبي

9- فقدان الدافع والاهتمام

10- عندما يخبرك أحباؤك أنهم قلقون عليك

11- لديك مشكلة في العلاقات الشخصية

12- اضطراب النوم

13- إذا كنت في حاجة إلى تقبّل نفسك

14- إذا كنت ترغب في تعلم كيفية إدارة مشاعرك