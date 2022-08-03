لماذا يتكلّم الناس اثناء نومهم؟ هل يبوحون بالحقيقة؟

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يتحدث العديد من الناس أثناء النوم بشكل غير إرادي؛ فهل هو حالة مرضية؟ وما هي الأسباب التي تجعل الشخص يتحدث أثناء نومه؟

ونشر موقع "هيروين" الروسي تقريرًا حول الأمر؛ ترجمته "عربي21"، أكد فيه أن هذه الحالة لا تعتبر مرضية، مبينًا أن مدة تكلم الشخص أثناء النوم لا تتجاوز 30 ثانية في العادة، غير أن البعض يتجاوز هذه المدة ويظل يتفوه بعبارات قد تبدو غير مفهومة طيلة فترة النوم.

وأضاف الموقع أن العبارات التي يتفوه بها الشخص النائم توحي في بعض الأحيان إلى تحدثه مع نفسه أو إجراء محادثات مع الآخرين، ويمكن أن يتحدث النائم بصوت خافت يكاد يكون غير مسموع، قد يتحول فجأة إلى صراخ بأعلى صوت.

لماذا يتكلم الناس أثناء النوم؟

رغم انتشار الظاهرة، وتفوه الكثير من الناس بعبارات وجمل ولو مرة واحدة في حياتهم أثناء النوم، غير أن، وفقًا للموقع، 1.5 بالمئة فقط من سكان العالم يتكلمون كل ليلة أثناء النوم دون أن يمنعهم ذلك من التمتع بقسط جيد من النوم، وتتفوه هذه الفئة بعبارات في جميع الحالات ومراحل النوم، من حركة العين السريعة إلى النوم البطيء. مع العلم أن البحوث التي تطرقت إلى هذه المسألة لم تقدم إجابات دقيقة حول أسباب هذه الظاهرة، وعزت ذلك إلى اضطرابات النوم العامة وتعاطي بعض أنواع الأدوية إلى جانب التعرض لمواقف مجهدة والتعب المزمن.