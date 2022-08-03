3 أنواع من آثار «كورونا» الطويلة الأمد

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خلص باحثون بريطانيون إلى وجود ثلاثة «أنواع فرعية» من آثار كورونا الطويلة الأمد، وكل نوع له مجموعة أعراض خاصة به.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن الخبراء من كلية كينجز لندن قاموا بفحص 1459 شخصا يعانون من آثار كورونا الطويلة الأمد، حيث تم تحديد هذه الحالة على أنها المعاناة من أعراض كورونا لما لا يقل عن 84 يوما بعد الإصابة بالفيروس.

وتوصلت النتائج المبدئية للدراسة، التي نُشرت في موقع ميد ريكسيف الإلكترونية للأبحاث العلمية، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آثار كورونا الطويلة الأمد ينقسمون لثلاث مجموعات رئيسية.

وتتضمن المجموعة الأولى الذين يعانون من أعراض عصبية تشمل الإرهاق وضباب الدماغ والصداع، وكانت هذه الأعراض الأكثر شيوعا بين من أصيبوا بسلالتي ألفا ودلتا.

ويعاني أفراد المجموعة الثانية من أعراض تنفسية تشمل آلاما في الصدر وعدم القدرة على التنفس، وكانت هذه الأعراض أكثر شيوعا بين الذين أصيبوا بالفيروس خلال موجة التفشي الأولى. ويعاني أفراد المجموعة الثالثة من مجموعة متنوعة من الأعراض تشمل خفقانا في القلب وآلاما في العضلات وتغيرات في البشرة والشعر.

وقالت كبيرة الباحثين الذين قاموا بالدراسة كلير ستيفنز: «هذه البيانات تشير بوضوح إلى أن أعراض ما بعد الإصابة بكورونا ليست حالة واحدة، ولكن يبدو أنها عدة أنواع فرعية». وأضافت: «فهم الأسباب الجذرية لهذه الأنواع الفرعية ربما يساعد في التوصل لاستراتيجيات للعلاج».