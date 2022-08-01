living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد وسواس كورونا.. جدري القرود يزيد حالات"رهاب التلامس"

1
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تسبّب تفشي كوفيد-19 في ارتفاع أعداد الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري في العالم، حيث تنامى الخوف المفرط من التقاط عدوى كورونا، وفقا لما أكدته دراسات طبية عديدة.

ومع انحسار فيروس كوفيد-19 نسبيا وتأقلم الناس مع وجوده، اتجهت الأنظار لكيفية جعل الناس يتخطون "وسواس كورونا" ليعودوا الى حياتهم الطبيعية، إلا أن المفاجأة كانت بعودة ظهور فيروس جدري القرود، الأمر الذي أعاد للأضواء أحد أنواع الفوبيا غير الشائعة وهي "رهاب التلامس" أو "هافيوفوبيا".

وبحسب أخصائية علم النفس رنا أبو شقرا، فإن المصاب بـ "رهاب التلامس" يخشى من لمس أي شخص آخر له، حتى ولو كان هذا الشخص من العائلة أو الأصدقاء، ولكن انتشار فيروس جدري القرود أدى لظهور حالة جديدة من هذه الفوبيا تبرز فقط عند ملامسة الغرباء.

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" قال أبو شقرا: "باتت هناك فئة كبيرة من الناس، تشعر بالرعب والخوف عند ملامستها للآخرين حتى لو كان الأمر عن طريق الخطأ، وذلك خلال التواجد في أماكن العمل والأماكن العامة التي تزدحم بالناس مثل البقاليات أو المواصلات العامة، فيشعر هؤلاء بضرورة تعقيم أنفسهم أو حتى العودة الى المنزل والاغتسال تجنبا لالتقاط فيروس جدري القرود".

وأوضحت أبو شقرا أن: "التقاط عدوى جدري القرود لا يمكن أن يكون بهذه السهولة إذ يحتاج الأمر لاتصال وثيق وليس عابرا"، مشيرة الى أن حملة "الترهيب" التي انتشرت بعد ظهور جدري القرود والتي استندت على معلومات خاطئة، تسببت بخلق معتقدات خاطئة، ودفعت الناس للانتقال من "وسواس كورونا" الى "وسواس جدري القرود" من خلال تطبيق مفهوم "ممنوع اللمس".

من جانبه قال أخصائي علاج الاضطرابات النفسية محمد الخطيب حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحالة التي نشأت بين الناس بعد جدري القرود هي تماما كالحالة التي ظهرت بعد انتشار كورونا، حيث باتت هناك فئة من الناس، تشعر بأن كل ما من حولها قد يُصيبها بعدوى، مشيرا الى أنه مع مرور الزمن تأقلم الناس مع كوفيد-19 وبات الفيروس غير مخيف بالنسبة لعدد كبير منهم، مرجحا تكرار هذا السيناريو مع جدري القرود.

وشدد الخطيب على ضرورة الفصل بين من يعانون من فوبيا "رهاب التلامس" خوفا من جدري القرود الذين سيتعافى قسم كبير منهم بمجرد تأقلمهم مع الواقع، وبين من يعانون من النسخة التقليدية للفوبيا الذين قد يحتاجون تدخلا من جانب أخصائي.

ولم يستبعد أخصائي علاج الاضطرابات النفسية تحالأعراض والعلاج

وتختلف حدة أعراض فوبيا "رهاب التلامس" بنسختها التقليدية بين مريض وآخر، فمنهم من يلجأ للبكاء الشديد والارتجاف والتجمد في حال لمسهم أي شخص، وقد يصل الأمر الى الشعور بالغثيان والدوار وصولا إلى الإغماء.

ووفقا للخطيب فإنه لا يوجد سبب معروف لهذا الاضطراب، ولكن عددا من الباحثين يعتقدون أنه وراثي أو ناتج عن الخوف من الجراثيم، كما يعتقد البعض الآخر أنه ناجم عن تجارب مؤلمة كالاعتداءات الجسدية والجنسية، مشيرا إلى أن أهم عوامل الشفاء من هذه الفوبيا تتمثل بمعرفة سببها وتقديم النصائح النفسية والعلاج بمواجهة المريض بمخاوفه، وصولا إلى إعطاءه مضادات الاكتئاب في بعض الأحيان.

ول بعض ممن ظهرت لديهم عوارض "رهاب التلامس" بسبب جدري القرود ليصبحوا من الاشخاص الذين يعانون من النسخة التقليدية للفوبيا.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout