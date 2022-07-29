كيف يمكن التخلّص من الصداع الصباحي؟

A + A -

إذا وجدت نفسك كثيرا ما تستيقظ وأنت تعاني من الصداع في الصباح، فأنت لست وحدك، حيث يعاني الكثيرون من الصداع الصباحي ولأسباب مختلفة تتطلب معرفتها.

بعض النصائح للتخلص من الصداع الصباحي:

الكمادات الباردة: يمكن أن يؤدي وضع كمادة باردة على جبهتك إلى إحداث إعجازات في علاج الصداع النصفي. ويمكن لمكعبات الثلج الملفوفة في منشفة أو كيس من البازلاء المجمدة أو حتى الاستحمام بماء بارد أن تخفف الألم.

احتفظ بالضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة.

وسادة التدفئة: بالنسبة للصداع الناتج عن التوتر، ضع وسادة تدفئة على رقبتك أو مؤخرة رأسك. وإذا كنت تعاني من صداع الجيوب الأنفية، فامسك بقطعة قماش دافئة على المنطقة المؤلمة.

خفت الأضواء: يمكن أن تؤدي الأضواء الساطعة أو الوامضة إلى الإصابة بالصداع النصفي. وإذا كنت عرضة لها، فقم بتغطية نوافذك بالستائر المعتمة أثناء النهار وحاول ارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق. وقد ترغب أيضا في إضافة شاشات مضادة للتوهج إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تجنب الإفراط في المضغ: لا يؤذي مضغ العلكة فكك فحسب، بل يمكن أن يسبب الصداع أيضا. ويجب تجنب الأطعمة المقرمشة واللزجة إذا كنت تعاني من الصداع وتأكد من تناول قضمات صغيرة. وإذا كنت تطحن أسنانك في الليل، استشر طبيب الأسنان عن إمكانية استخدام واقي الفم لأن هذا قد يحد من الصداع في الصباح الباكر.

احصل على بعض الكافيين: يمكن للكميات الصغيرة من الكافيين أن تخفف الصداع ويمكن أن تزيد من تأثير مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية. ومع ذلك، فإن الكثير من الكافيين يمكن أن يقطع النوم ويسبب أنواعا مختلفة من الصداع.