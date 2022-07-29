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على هؤلاء تجنب أكل البطيخ الأحمر..

29
JULY
2022
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وفقا للدكتورة فيكتوريا يغوروفا، رئيسة القسم التنظيمي والمنهجي في معهد بحوث التنظيم الصحي والإدارة الطبية في إدارة الصحة بموسكو يجب عدم إعطاء البطيخ لمن هم دون السنة.
وتشير الخبيرة، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه لا ينصح بإعطاء البطيخ الأحمر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، ولا ينصح بتناول أكثر من أربع قطع منه، كما لا ينصح بتناوله في الليل. لأن تناول كمية كبيرة من البطيخ الأحمر يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي وعملية التبادل الغذائي.
وتقول، "بالنظر إلى أن مؤشر نسبة السكر في البطيخ الأحمر مرتفع، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 500 غرام في اليوم (3-4 قطع) كما لا ينصح بإعطاء اكثر من 50-80 غراما للأطفال الذين يقل عمرهم عن ثلاث سنوات. ولا ينصح بتناول البطيخ الأحمر ليلا بسبب تأثيره المدر للبول".

وتشير الطبيبة، إلى أن فوائد وأضرار البطيخ الأحمر تعتمد على عوامل كثيرة، مثل النضوج، والنضارة والكمية التي يأكلها الشخص وظروف زراعته واحتوائه على النترات. لذلك لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، وحصى الكلى والسكري بإضافته إلى النظام الغذائي أو يمكنهم تناوله بكميات قليلة وبحذر .

RIA Novosti
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