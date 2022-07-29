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5 أصناف من الفاكهة قد تُسبّب زيادة في الوزن

29
JULY
2022
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تحتوي الفاكهة على الكثير من الفيتامينات ولا احد يمكنان ينكر أهميتها، لذلك يمكن دوما تناول حبة من في اليوم كالتفاح والبرتقال عند اتباع الدايت ما الفاكهة الواجب مقاطعتها في حال لرغبة في خسارة الوزن، ولكن ماهي الفواكه التي تزيد الوزن؟ سواء كنت تبحث عن إذا عن فاكهة تساعد على التخن أو ترغب في فقدان الوزن:

5انواع من الفاكهة تضر بنظام التنحيف.

1- الموز 
إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فلا يجب أن تأكل أكثر من حبّة موز واحدة يوميًا لأن الموز غني بالسكريات الطبيعية والسعرات الحرارية. تحتوي حبّة موز متوسطة الحجم (118 غرام) على 105 سعرة حرارية وعلى غرامٍ واحدٍ فقط من البروتين. 

2- المانغو
فاكهة المانغو غنية بالسعرات الحرارية تمامًا مثل الموز. إنها فاكهة حلوة ولذيذة وتحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية لكنها تحتوي على 99 سعرة حرارية و1.4 غ فقط من البروتين لكل حبة.

3- الافوكادو 
يجب تناول الأفوكادو باعتدال إذا كانت مشمولة في نظامك الغذائي لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية على الرغم من أنها غنيّة جداً بالدهون الصحية. ويذكر أنّ نصف حبة افوكادو كبيرة او حبة متوسطة الحجم تحتوي على 161 سعرة حرارية وغرامين من البروتين.

4- جوز الهند 
يُعرف اللب الأبيض الموجود في قاع جوز الهند باسم لحم جوز الهند. ويحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات. لذلك، الاستهلاك المفرط لهذه المواد يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم. يحتوي لحم جوز الهند على 99 سعرة حرارية وعلى غرامٍ واحدٍ من البروتين لكل 1 أونصة أو 28 غ

أخيرا، يمكن للفواكه الجافة مثل المشمش والزبيب واللوز وغيرها أن تسبب زيادة الوزن. وتحتوي الفواكه الجافة على نسبة منخفضة من الماء ومحتوى عالي السعرات الحرارية. يحتوي كوب الزبيب مثلًا، على 500 سعرة حرارية ، بينما يحتوي كوب الخوخ على 450 سعرة حرارية.

5-التمر:
يحتوي على نسب عالية من السعرات العالية، ويعمل على فتح الشهية وزيادة الإقبال على تناول الأغذية، وبالتالي زيادة في الوزن.

 

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